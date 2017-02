Novena jornada: una fecha apasionante

La novena fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe regaló encuentros apasionantes, que necesitaron en algunos casos ir a tiempo extra para dirimir el ganador. Ganaron Sportsmen, Atalaya, El Tala y Talleres, mientras que perdió Temperley.

En la zona A sigue liderando Atlético San Jorge, mientras que la B muestra a Sastre y a Firmat intentando un despegue. En la C, Sport cayó en Rosario, mientras que Santa Paula jugará esta noche en San Guillermo. El martes cierra el plazo de recambios.

Atlético San Jorge conserva un récord envidiable con sólo una derrota y la serie de juegos en casa lo afianzó como equipo. En el duelo de la novena fecha venció a un Atlético Rafaela que llegaba en ritmo ascendente y lo derrotó por 87 a 58 con 17 puntos y 6 rebotes de Brian Najnudel, 15 de Germán Boero y 13 de Matías Yacono. En el perdedor anotó 12 con 11 rebotes Nicolás Fior. San Jorge sigue perfecto en 2017.

Mientras, Atalaya se mantiene como escolta luego de ganar otra vez fuera de casa. En esta ocasión el Azul rosarino copó Cañada para derrotar a Adeo por 78 a 66 con 25 puntos y 10 rebotes de Leandro Pugnali más 13 de Federico Pérez. En el local convirtió 18 tantos con 8 recobres Federico Barraza.

En la tabla de arriba El Tala de Rosario, que trabajó bastante para superar a San Lorenzo de Tostado por 68 a 64 con 27 puntos y 13 rebotes de Joaquín Ríos más 10 tantos de Pablo Mécoli. En la visita hizo 19 Alejo Traverso y 15 más 10 recobres Ariel Villalba.

El otro juego del grupo arrojó victoria de Colón de San Justo ante Gimnasia y Esgrima de Santa Fe por 74 a 69 con 16 de Gustavo Imsandt y cuatro jugadores más en doble dígito. En la visita anotó 16 Nahuel Basualdo.

La tabla quedó así: Atlético San Jorge 17, Atalaya 16, El Tala y Colón de San Justo 14, Gimnasia y Atlético Rafaela 13, Adeo 11 y San Lorenzo 10.

En el grupo B, Firmat doblegó en tiempo extra a Sportivo Suardi en un juego de alto voltaje con 21 tantos y 18 rebotes de Bruno Mártire, 21 y 9 recobres de Gonzalo Maggio y 18 más 9 de Gabriel Hospital. En la visita anotó 24 Ignacio Aguirre y 15 Horacio Rigada. Aguirre forzó el tiempo extra para los de Poi pero entre Mártire y Maggio le dieron la victoria al local, que es uno de los punteros y mantiene el invicto en el año.

El otro líder es Atlético Sastre tras esta novena fecha. El elenco del Oeste venció en Santa Fe a Colón por 73 a 53 con 30 puntos y 6 rebotes de Juan Pablo Stegmayer más 14 de Leo Del Castillo. Federico Dellagustina convirtió un total de 14 en el equipo de la capital provincial.

Por su parte, Brown de San Vicente cortó una mala racha que ya llevaba cuatro juegos y se impuso a Temperley de Rosario, que no puede con su mochila en esta reanudación de torneo. Fue 75 a 69 para el Verde con 19 de Santiago Caligaris y 18 de Genaro Priotti. En la visita hizo 24 puntos Franco Giachetti.

El que poco a poco crece y se mete en la charla es Talleres de Villa Gobernador Gálvez, que doblegó a Cacu por 81 a 55 con 23 puntos y 6 rebotes de Federico Oggero y 17 de Matías Medrano. Ya en la primera mitad el elenco local pudo abrir una buena diferencia para vivir una fiesta en una cancha siempre bien presentada, con espectáculos y campañas solidarias. Juan Fornero hizo 14 en la visita.

La tabla de la zona B es la siguiente: Atlético Sastre y Firmat 15, Sportivo Suardi 14, Temperley, Colón de Santa Fe, Brown de San Vicente y Talleres de Villa Gobernador Gálvez 13, Cacu 12.

En uno de los juegos más increíbles de la temporada, Sportsmen Unidos de Rosario derrotó a Sport Cañadense por 116 a 114 en dos suplementarios. En el local, que llevó el juego a tiempo extra con gran arremetida final, hizo 30 puntos y 10 rebotes Erick Topino, mientras que se anotaron con 17 Matteini y Tzoiriff. En la visita convirtió 26 Enrique Hames y 23 Gino Avenali y Aquiles Montani Wortzel. Cinco jugadores de Sportsmen y tres de Sport salieron por límites de faltas personales.

Por su parte, Ceci estiró su buena racha en un duelo de ajedrez frente a Rivadavia Juniors de Santa Fe. Fue 58 a 54 para los Chapulines en un encuentro importante para acomodarse entre los primeros lugares de la tabla. Los dirigidos por Javier Ceci contaron con 13 puntos y 8 rebotes de Luciano Copello, mientras que los santafesinos se apoyaron en 16 y 8 recobres de Agustín López.

En el otro duelo del viernes en esta zona, Racing de San Cristóbal superó a 9 de Julio en Rafaela por 91 a 69 con 19 y 13 rebotes de René Vicens, con 19 de Nico Herrera, más 17 de David Ferreyra y Sebastián Abba. En el local anotó 14 Facundo Chiabotto.

Hoy Unión de San Guillermo recibirá a Santa Paula de Gálvez desde las 20.30.

La tabla del grupo C: Sport 16, Santa Paula y Ceci 15, Sportsmen y Rivadavia Juniors 14, Racing 13, Unión San Guillermo y 9 de Julio con 9 unidades.

Lo que viene

Fecha 10 (17 de febrero)

ZONA A

San Lorenzo vs. Atlético San Jorge

Atalaya vs. El Tala

Gimnasia vs. Adeo

Atlético Rafaela vs. Colón SJ

ZONA B

Cacu vs. Firmat

Atlético Sastre vs. Talleres

Temperley vs. Colón SF

Sp. Suardi vs. Brown

ZONA C

Rivadavia vs. 9 de Julio

Sport vs. Ceci

Santa Paula vs. Sportsmen

Racing vs. Unión SG

El Tablero

Liga Nacional. San Martín Corrientes le ganó como visitante a Libertad de Sunchales 80 a 72 en el único duelo del viernes.

TNA. Noche movida el viernes y se destacó la victoria del Deportivo Viedma del DT rosarino Leandro Hiriart como visitante ante Temperley por 83 a 77 en el marco de la Conferencia Sur. Por la misma zona, Petrolero de Plaza Huincul superó a Platense por 77 a 69. En el elenco perdedor no anotó Exequiel Cassinelli. Los otros tres juegos de la noche fueron por la Conferencia Norte. San Isidro le ganó a Villa San Martín (Agustín Carnovale 12 puntos) 63 a 61, Independiente de Santiago del Estero superó a Salta 69 a 67 y Villa Ángela a Tiro Federal de Morteros 65 a 63.

Federal. Hubo presencia rosarina en el viernes del Torneo Federal, ya que Central San Javier le ganó a Atlético Tostado por 74 a 58 con 7 puntos y 5 rebotes de Jonathan Sacco. Huracán de San Javier le ganó 92 a 82 a Norte de Armstrong, que contó con Gustavo Bronzino (4 puntos), Rodrigo Gallegos (18) y Franco Borsellino (19). Mientras, el Central de Ceres del DT Enrique Lancellotti perdió en casa 66 a 64 frente a Independiente de Oliva. Regatas de Concepción del Uruguay (sin Ale Burgos), derrotó como visitante a BH de Gualeguay por 81 a 73. En el perdedor hizo 13 tantos el escolta rosarino Julián Fernández. Unión de Mar del Plata perdió 83 a 77 ante Sarmiento de Junín a pesar de los 11 puntos y 9 rebotes de Franco Rivero, en tanto que Argentino de Pergamino tuvo 4 tantos de Luciano González pero cayó 80 a 73 ante Racing de Chivilcoy.

NBA. San Antonio no tuvo demasiados inconvenientes para vencer a Detroit Pistons en una nueva presentación dentro de la Gira de Rodeo. Los texanos se impusieron por 103-92, en un partido con algunos vaivenes donde hubo bajones y sólidos momentos de los Spurs pero en lo que independientemente de eso terminó dándose una victoria clara. Manu Ginóbili terminó realizando una tarea bastante completa donde arrojó 3 puntos (0/2 en dobles y 1/2 en triples), 2 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 1 tapa, 1 pérdida y 2 faltas personales en 17 minutos. Mientras, Brooklyn Nets perdió 108-99 ante Miami en la que fue la 12° derrota consecutiva. Una vez más, Luis Scola no volvió a tener minutos dentro de la rotación y no juega desde el 3 de febrero.