“Nos están obligando a tomar medidas de fuerza”

Uno de los integrantes de la cúpula de la CGT, Carlos Acuña, sostuvo que el Gobierno está “obligando” a los gremios “a tomar medidas de fuerza” y rechazó los dichos del presidente Mauricio Macri quien descartó la posibilidad de que se reabran las paritarias.

“Los gremios tuvieron paciencia y perdieron este año un 10, 12% de poder adquisitivo. Me extraña que ahora digan esto porque es un momento el que ellos mismos reconocen que no hay más inflación. Y sí, es así porque hay una gran recesión. Me duele porque no están cumpliendo lo que prometieron”, dijo Acuña al ser consultado sobre las declaraciones de Macri.

Ayer, desde China donde participó de la cumbre del G-20, Macri afirmó en una entrevista radial: “¿Cómo se van a abrir las paritarias si ya están negociadas y la inflación va a la baja?”.

En una entrevista con FM Milenium, el sindicalista afirmó que “mientras haya respuestas, vamos a tener la prudencia necesaria, pero si siguen atacando el bolsillo, el trabajador se va a impacientar más y vamos a estar obligados a tomar medidas de fuerza”.

Los gremios nucleados en la CGT reunificada discutirán la posibilidad de tomar medidas de fuerza, entre las que se incluye un paro general, el próximo 23 de septiembre cuando se realice el Comité Central Confederal.

