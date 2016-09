No va más: la EPE debe retrotraer todas las facturas al 31 de enero

El fallo que emitió el juzgado de Distrito N°16 en lo Civil, Comercial y Laboral de Firmat puso en jaque el accionar de la Empresa Provincial de Energía, al entender que el precedente fallo del juzgado federal de San Martín que ordenó a todas las distribuidoras del país que retrotraigan las tarifas al 31 de enero y la mayorista Cammesa a no aplicar la suba continúa vigente y se extiende a todo el territorio santafesino. Desde la Multisectorial contra los Tarifazos aconsejaron “no pagar” la factura actual hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la cuestión de fondo, resolución que estiman llegará la semana entrante.

“El fallo establece expresamente que se extingue el proceso por sustracción de la causa, lo que significa que ya no hay litigiosidad porque esa cuestión ya fue resuelta por el juzgado de San Martín, el cual manifiesta que la medida de retrotraer las tarifas al 31 de enero alcanza a todas las distribuidoras del país. Es decir, que tanto la EPE como las demás distribuidoras, incluso las cooperativas de algunas localidades, se encuentran alcanzadas. La EPE tiene la obligación de respetar ese fallo y retrotraer el precio de las tarifas al 31 de enero”, subrayó Juan Alcaraz, abogado de la Multisectorial.

Con el quite de los subsidios del Estado nacional a la electricidad, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico facturó a precio con “sinceramiento” de aproximadamente un 100 por ciento. La EPE, que ya había aumentado sus tarifas en diciembre de 2015, trasladó la nueva suba de la electricidad al por mayor directamente a los usuarios, residenciales, fabriles, grandes consumidores y a otros. Así, en dos meses hubo dos aumentos. Pero uno no corre: “Este último aumento tendría que estar paralizado, porque el fallo de San Martín está vigente. La EPE viene incumpliendo en ese sentido”, agregó Alberto Muñoz, integrante de la Multisectorial.

Desde la entidad cuestionaron el accionar de la distribuidora, así como el del gobierno provincial por trasladar el aumento a los usuarios y no acatar a la Justicia.

“El gobierno provincial y la EPE toman una posición que va en contra de este fallo. La EPE argumenta que el mayorista sigue cobrando precios con aumento y que va a seguir pasándole el tarifazo a la gente mientras Cammesa no efectúe el descuento. Entonces la provincia toma una posición cómoda al trasladar ese precio a la ciudadanía cuando deberían decirle a Cammesa que no pagan la factura por ser ilegítima e ilegal y que va en contra de un fallo judicial”, señaló Alcaraz . Y advirtió que la provincia debería iniciar acciones legales para que la Justicia determine que Cammesa no esté cometiendo un delito de desobediencia. “Debería negarse a pagar porque tiene el respaldo que Cammesa está facturando más y no se lo puede cobrar a la provincia, no puede tomar esta posición cómoda de pasar el aumento a la gente, pareciera que está trabajando para Cammesa y no para los usuarios”, agregó.

En tanto, desde la Multisectorial recordaron el pedido de investigación presentado en la Justicia Penal por desobediencia de parte de la distribuidora y, además, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público hacia el gobernador Miguel Lifschitz, la Secretaría de Energía y la presidencia de la EPE “en virtud de las declaraciones por las cuales no reconocían” el fallo. “Si se cometió ilícito de acción pública, como desobediencia, la provincia tendría que haber efectuado la denuncia correspondiente, detalló Alcaraz.

Mientras se espera la definición de la Corte, la Multisectorial fue tajante: “Aconsejamos que no se pague, porque por una orden judicial el incremento tarifario está suspendido. Además la resolución de San Martín prohíbe expresamente el corte de energía por falta de pago de facturas remitidas con el tarifazo. Hay que esperar a que la situación se resuelva por vía judicial. Si se resuelve en forma favorable, la EPE deberá emitir facturas con valores anteriores y a quienes ya pagaron deberá reconocerles ese crédito e ir descotándoselo. Es más: se lo tendría que ir devolviendo con los intereses que la misma EPE cobra en caso de mora”; concluyó Alcaraz.

Comentarios