“No se puede usar la muerte de mi hermano para hacer campaña a dos días de las elecciones”

Sergio Maldonado desmintió hoy que haya hablado telefónicamente con el ministro de Justicia, German Garavano, y acusó al gobierno de utilizar el caso “para hacer campaña”. Debió hacer tales aclaraciones luego de que Garavano afirmara que mantuvo una charla por teléfono con él y que el presidente Mauricio Macri se comunicó con su madre, Estela. “Me estuvo llamando (Garavano) y no lo atendí porque estoy muy triste y dolido. Solamente le respondí un mensaje”, aclaró. Y agregó: “Que salga a decir que habló conmingo… Es un mentiroso”.

La aclaración de Sergio surgió luego de que el gobierno sostuviera en reiteradas ocasiones hipótesis que sembraron dudas y sospechas en torno a la desaparición forzada del tatuador fallecido. Y a dos días de las elecciones.

Garavano afirmó a TN que el presidente Mauricio Macri “se comunicó con la madre” de Santiago Maldonado. Enseguida, Sergio Maldonado llamó al canal y salió al cruce: “La llama a mi vieja dos días antes de las elecciones, cuando nunca se preocupó por nosotros. Me dan asco. Me parece patético todo lo que hicieron”, dijo.

Macri “se comunicó con la madre de Santiago, le transmitió las condolencias”, informó Garavano, quien sostuvo que se contactó con Sergio Maldonado, algo que fue desmentido categóricamente por el hermano mayor de Santiago: “No habló conmigo. No se puede ser tan hipócrita y basura y usar la muerte de mi hermano para hacer campaña a dos días de las elecciones. Dicen que se solidarizan cuando no estamos para responder llamados. Hay un límite para todo”.

Sergio aclaró: “Garavano no habló conmigo. Me llamo por Whatsapp y tenía el teléfono en modo avión porque no quería hablar con nadie y le dije: «Te agradezco, no tengo ganas de hablar». Es un mentiroso y no paran de tirar basura”, completó.

El titular de la cartera jurídica se refirió a la posibilidad de que efectivos de la Gendarmería hayan estado involucrados en la muerte del joven que fue hallado sin vida en el Río Chubut.

“Hay que ser muy cuidadosos y esperar que la investigación prosiga. Lo importante es saber lo que pasó con Santiago y en esto la Justicia tiene que avanzar hasta las últimas consecuencias, ver realmente si hubo intervención de terceras personas, de qué forma, si no la hubo”, manifestó.