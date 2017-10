“No podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago”, dijo su hermano en Esquel

Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, advirtió esta noche que “hasta ahora no se puede confirmar” si el cuerpo hallado en el Río Chubut es el del joven desaparecido y pidió “tiempo”, hasta que finalicen los peritajes en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hasta ahora no podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago. Hay que esperar un poco e informar bien. No voy a decir si es Santiago o no porque no lo podemos identificar, más allá de que (el cuerpo) tenga algunos elementos personales. Hasta que no confirme en un cien por ciento que es el cuerpo de Santiago lo voy a seguir buscando”, sostuvo Sergio en conferencia de prensa.

El hombre remarcó, de todos modos, que “es raro que se haya encontrado ahí”, ya que en otras oportunidades habían “pasado por esos lugares y no había nada”, y confirmó que funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri intentaron comunicarse con la familia.

“Se trataron de comunicar pero es algo que a los 79 días no era, sino al principio. No queremos tener ningún tipo de diálogo sino a través de nuestra abogada”, apuntó.

Por su parte, el perito de parte de la familia de Santiago Maldonado, Alejandro Incháurregui, afirmó esta noche en Esquel que el cadáver hallado ayer en el río Chubut tenía en su ropa guardada “el DNI que corresponde” al joven desaparecido desde el 1º de agosto, aunque indicó en una conferencia de prensa que ello “no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo”.

Además, el perito de la familia confirmó que el cuerpo encontrado en el río Chubut será trasladado esta noche a la Morgue Judicial en la Ciudad de Buenos Aires para que sea sometido allí a una autopsia.

“Esta noche se traslada a la morgue, donde se peritará cuando el juez lo disponga. No ha sido identificado hasta el momento. La presencia de efectos personales en las ropas, entre ellos un DNI, no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo y esa identificación se hará oportunamente en la Morgue Judicial, pero no en este momento. Por el momento no hay una identificación alguna de ese cuerpo”, remarcó el especialista en conferencia de prensa.