NiUnaMenos Rosario repudia el concierto de Cordera el 25 de noviembre

El colectivo Ni Una Menos Rosario repudia a través de un comunicado la presentación de Gustavo Cordera en la ciudad.

El músico está acusado por incitación a la violencia, al asegurar que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”.

Por eso Ni Una Menos dice: “No podemos dejar pasar por alto, ningún día, pero menos aún en esta fecha, la opinión de Gustavo Cordera, quien en una entrevista realizada el año pasado ante estudiantes de TEA (donde se forman a los futuros periodistas) declaró que: “Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos”. Los dichos marcan lo desubicado, violento y absolutamente repudiable de su pensamiento.

Cordera podría ir a juicio por esas declaraciones acusado por el delito de “Incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”. Hace dos días se conoció que rechazaron la probation que presentó a cambio del juicio: ofreció realizar dos recitales en el Garrahan y la ex Casa Cuna, y realizar un curso sobre violencia de género en Uruguay.

Desde Ni Una Menos Rosario indicaron que el 25 de noviembre, fecha que tiene prevista desembarcar en la ciudad el músico coincide con el Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer.

“Ni Una Menos Rosario nos hacemos eco de las herramientas de visibilización y lucha de compañeras de todo el país, y, como en Bahía Blanca, nos convocamos para decir que

NO QUEREMOS A CORDERA EN ROSARIO,

NO QUEREMOS MÁS CULTURA DE LA VIOLACIÓN,

NO QUEREMOS EMPRESARIOS CÓMPLICES

NOS QUEREMOS VIVAS Y LIBRES

Si estas de acuerdo con nosotras, hacéselo saber a la Sala de las Artes, dejales un mensaje (https://www.facebook.com/pg/La-Sala-De-Las-Artes-261061167662827/about/?ref=page_internal)“, señalan desde la página de Facebook.