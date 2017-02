Nin rechazó el endeudamiento y explicó el porqué

La concejala Carola Nin salió al cruce del pedido del Ejecutivo de emitir deuda a capitales extranjeros por 200 millones de dólares para llevar adelante distintas obras en la ciudad. Para la concejala de Compromiso con Rosario, el dinero es mucho, aún cuando se lo compara con la contraída por el gobierno santafesino (unos 250 millones de dólares), cuando esa administración tiene 10 veces más presupuesto que el municipio. Además, aclaró que en todo caso las políticas prioritarias para la ciudad a reconstruir y financiar son las de infancia.

Explicado

En diciembre el Ejecutivo municipal no reunió los votos en el Concejo Municipal para contraer deuda por 200 millones de dólares. Entre los negativos estuvo el de Nin. “Mi posición no tiene que ver con mezquindades políticas. Estoy convencida de que el pedido de endeudamiento no es bueno para los ciudadanos”, explicó y continuó: “Los 200 millones de dólares que solicita el gobierno municipal casi igualan a los 250 millones de dólares tomados por el Gobierno Provincial con un presupuesto 10 veces mayor al de nuestra ciudad. No hay relación entre el monto del endeudamiento y la estructura sobre la cual se lo pretende aplicar”.

Seguido la edila apuntó a un problema de divisas y atributos del Estado frente a un hipotético reclamo del exterior. “El endeudamiento sería tomado en dólares. La jurisdicción de los tribunales intervinientes en caso de litigio ya deja de ser nacional, para pasar a ser del país de origen de la moneda (Estados Unidos). Estaríamos, corriendo grandes riesgos por un dinero que el Ejecutivo utilizaría para concretar obras que ya prometió hace mucho”, analizó. Otro de los destinos del dinero sería refinanciar la deuda preexistente y capitalizar el Banco Municipal.

Prioridades

“La composición actual del presupuesto nos deja clara la razón por la cual este pedido de deuda no debe avanzar: el pago de servicios de deuda contraída por el Municipio ya ocupa, con el 8,6 por ciento, el cuarto lugar en orden de importancia. Es más del doble que lo destinado a Desarrollo Social (3,79 por ciento) y a Cultura (3,34 por ciento)”, indicó y agregó: “Si no se estuviera abonando este servicio, podríamos tener un presupuesto orientado a políticas de infancia que requieren urgente atención. Si se destinara a Obras Públicas, que hoy representa un 11,37 por ciento del total de asignación, posiblemente sería factible realizar alguna de las obras importantes que la ciudad requiere”. Según Nin, esto paliaría las consecuencias de las inundaciones y las ayudaría a prevenir. “La agenda de este año debe ser la agenda del acuerdo, de las obras necesarias, de las políticas de infancia que ya no debemos seguir postergando. Tenemos una deuda importante reflejada en el presupuesto y en el cansancio de la gente que espera se solucionen sus demandas”, concluyó la edila ex ministra de Educación de Jorge Obeid.