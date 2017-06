Newell’s: Vojvoda aseguró que no buscará grandes cambios tácticos

Juan Pablo Vojvoda asumió como piloto de tormenta tras la renuncia sorpresiva de Osella y el partido ante Central Norte de Salta por Copa Argentina será su primera prueba en su segundo ciclo como DT interino en el Parque. El ex técnico de la reserva no confirmó el equipo, aunque aseguró que habrá varios juveniles, y confió que “la chance se toma con total responsabilidad porque el club nos necesita”.

“Durante toda mi carrera como jugador y luego como entrenador he sido muy responsable. El club nos necesita a todos para salir de este difícil momento. El equipo está en puestos de Copa Libertadores, y estos muchachos se lo han ganado”, señaló Vojvoda a la hora de explicar el porqué de su aceptación al cargo.

A la hora de analizar el duelo del domingo, el técnico envió un mensaje claro: “No confiarse”. La Copa Argentina son duelos eliminatorios. Aunque el rival sea de una categoría menor no hay que confiarse”, aseguró.

En cuanto al equipo, Vojvoda prefirió no confirmarlo, aunque está muy claro que habrá una apuesta a mezclar a los más experimentados con varios juveniles, una manera de ponerle su propia impronta a los once que saldrán a la cancha el domingo. “Lo voy a confirmar el sábado (por hoy). Pero no es muy distinto a lo que viene circulando. Se incluirán algunos juveniles por gusto y necesidad. No es que por gustarle a la gente voy a poner a toda la reserva. Sería ilógico no continuar con la línea que dejó el cuerpo técnico anterior, que ha hecho las cosas bien”, explicó el flamante entrenador interino.

NEHUÉN PAZ, INTERNADO

Las malas noticias no cesan en el Parque. Y una vez más tiene que ver con la enfermería, ya que ayer se informó que Nehuén Paz tuvo que ser hospitalizado por un cuadro respiratorio. “Nehuén Paz se encuentra internado por una infección respiratoria. Permanecerá en observación en el sanatorio”, explicó la cuenta oficial leprosa. Lo cierto es que Paz inició el día con un cuadro bronquial y al agudizarse la situación se decidió internarlo para un mayor control y un mejor tratamiento.

Los once, con varios juveniles

Juan Pablo Vojvoda no confirmó los once que mañana a las 21.50 enfrentarán a Central Norte en Santa Fe, pero en la cabeza del entrenador el equipo ya está definido.

El DT interino trabajó con dos formaciones distintas en la semana, pero enseguida descartó a Facundo Quignon porque el volante sigue con alguna molestia en el tobillo izquierdo, y tuvo una duda a partir de un problema muscular menor que presentó Maxi Rodríguez.

Pero la Fiera ayer se mostró recuperado y todo indica que será titular mañana ante los salteños.

La probable: Luciano Pocrnjic; Franco Escobar, Fabricio Formiliano, Néstor Moiraghi y Milton Valenzuela; Jalil Elías y Braian Rivero; Héctor Fertoli, Mauro Formica y Maxi Rodríguez; Ignacio Scocco.

Vojvoda aseguró que la inclusión de algunos juveniles es por gusto y necesidad. Por eso no debería sorprender que aparezcan entre los once Valenzuela, Rivero y Elías, además de Fertoli y Escobar, que venían siendo titulares. Y en el banco seguramente aparecerá Matías Tissera, y no habría que descartar a Maxi Ribero o Lisandro Martínez.

¿El adiós a Scocco? Nacho y la dirigencia analizan ofertas

Ignacio Scocco tiene contrato hasta junio de 2018 y su idea hasta hace muy poco era quedarse. El delantero recuperó su nivel, se reencontró con los hinchas, y además asumió como presidente de Hughes FC, el club de su pueblo que intenta levantar con la ayuda de amigos.

Pero el semestre turbulento y los roces con la dirigencia fueron un detonante en la cabeza del futbolista. “El plantel está dolido. No estoy de acuerdo ni con las palabras ni con la actitud del presidente. Optaron en armar una guerra en vez de venir a hablar, se quisieron salvar políticamente”, disparó fuerte Nacho el miércoles.

Y si bien las diferencias pueden conciliarse, Scocco se siente cansado, además de una deuda muy importante que la dirigencia intenta regularizar. Y todo lleva a pensar que si aparece alguna oferta, ambas partes buscarán concretar la salida.

Newell’s le debe a Sunderland 2,4 millones de dólares, de los cuales 600 mil están vencidos y otros 600 deben cancelarse en septiembre. Un dinero que la Lepra hoy no tiene y corre el riesgo que los ingleses lo reclamen vía Fifa.

Entonces, el club que esté interesado en Nacho debe asumir esa deuda, y aportar algo más para que la Lepra pueda compensar la salida de un nueve que difícilmente podrá reemplazar sin plata.

No será fácil. El lunes 19 Fabián Soldini, representante del jugador, viajará a Europa para intentar cerrar la incorporación de Eugenio Isnaldo a un club del Viejo Continente, y en ese periplo intentará traer una oferta por Nacho. AEK Atenas estaría interesado, pero difícilmente su propuesta supere los 3 millones.

Ahí aparecen River e Independiente. El Millonario ya lo buscó en más de una vez, pero siempre se quedó “corto” con la oferta. Pero Gallardo lo quiere y habrá un nuevo intento.

En cambio, el Rojo llegaría con una propuesta más tentadora. Además de asumir la deuda de Newell’s con Sunderland, en la negociación aparecería la cesión a préstamo de Lucas Albertengo, quien no estaría en los planes de Ariel Holan, y se vería con buenos ojos en el Parque.

Por ahora solo versiones y nada concreto. Pero Scocco está cansado y esta vez su salida es posible.