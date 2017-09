Newell’s visita a Huracán tras quedar eliminado de la Copa Argentina

Newell’s atraviesa un presente tormentoso. Fuera de la cancha los nubarrones asustan y la situación no parece encontrar solución. Y dentro del campo de juego, el equipo de Llop aún no pudo afirmarse tras empatar en el inicio de la Superliga ante Unión y quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Godoy Cruz.

Y hoy se enfrenta a un Huracán. No tiene la magnitud de Irma, ni tampoco es la tormenta de Santa Rosa, pero el Globo de Alfaro aparece en el horizonte como un rival de cuidado, y a este Newell’s cualquier ventisca lo desestabiliza.

“Necesitamos un triunfo para que el ánimo levante”, confió el Chocho. Y es tan real como complicado. Una victoria despejaría dudas y evitaría acrecentar los cuestionamientos que surgieron tras quedar afuera de la Copa Argentina. Mucho más en estos tiempos turbulentos donde fuera de la cancha la dirigencia enfrenta dificultades: pelea con Agremiados, dudas con la declaración jurada presentada en AFA, y el pedido de libertad de acción de Amoroso por falta de pago.

La idea de Llop no cambia. Esquema 4-2-3-1, con la idea de presionar bien arriba y ser un equipo vertical. Claro que esta vez habrá un cambio nominal que puede modificar algo. No estará Guevgeozian (lesionado) y su lugar será para Luis Leal, siempre que aparezca la habilitación. Y el portugués no es un nueve de área luchador como el atacante armenio. La Pantera es una gran incógnita, como este Newell’s que buscará capear la tormenta y empezar a ver en el cielo algo de claridad.

La Pantera espera

La dirigencia buscará temprano solucionar un tema de papeles para que Luis Leal pueda ser titular. El contrato del delantero portugués está en AFA autotizado por el juez Bellizia desde hace varias semanas, y el viernes llegó el TMS de Jaguares de Chiapas. Sólo resta una documentación de migraciones que los directivos confían tener antes del mediodía así la Pantera puede ser titular. Si no se soluciona el problema, jugará Daniel Opazo y tendrá un lugar en el banco el juvenil Enzo Cabrera, delantero de 17 años que concentró por primera vez.

La Renga, arena y lluvia

El estado del campo de juego de Tomás Ducó preocupa a Juan Manuel Llop y lo expuso el viernes en conferencia de prensa. El estadio de Huracán fue escenario de varios recitales de La Renga y el césped quedó muy deteriorado, con pozos en toda la cancha. Incluso se pensó en trasladar el cotejo a cancha de Argentinos, algo que finalmente quedó descartado. Para buscar una solución el Globo le echó mucha arena el día viernes y el sábado subió una imagen en su cuenta de twitter donde se ve recuperado. Aun que la lluvia de ayer no ayudó y seguramente no estará en las mejores condiciones.

Temas leprosos

CONCENTRADOS. El plantel leproso entrenó ayer por la mañana y luego partió hacia Capital Federal, donde quedó alojado en un hotel de la cadena Dazzler. Además de los titulares, Juan Manuel Llop citó a Nelson Ibáñez, Franco Escobar, Juan Ignacio Sills, Braian Rivero, Víctor Figueroa, Mauricio Tevez, Daniel Opazo y el juvenil Enzo Cabrera.

RESERVA SUSPENDIDA. El partido de reserva entre Huracán y Newell’s que se iba a jugar hoy a las 14 en La Quemita se postergó a raíz de la lluvia y será reprogramado. El equipo de Juan Pablo Vojvoda ganó en el debut ante Godoy Cruz.

EL PITO. Mauro Vigliano fue designado para dirigir el cotejo de esta noche. El juez internacional dirigió tres veces a Newell’s en el torneo pasado con un triunfo (el 1-0 en el Clásico disputado en Arroyito con gol de Maxi Rodríguez), un empate y una derrota.

ARMENIO EN BOXES. Mauro Guevgeozian tiene una distensión en el bíceps femoral y por eso no estará hoy, y si bien el cuerpo médico no descartó que pueda estar el próximo sábado cuando la Lepra reciba a Olimpo en el Coloso, todo indica que Llop tampoco lo tendrá para ese cotejo.