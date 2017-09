Newell’s se prueba ante Lanús

Una buena medida. Eso es lo que piensa Juan Manuel Llop del cotejo de esta tarde de la Lepra. El elenco rojinegro visita a Lanús desde las 19.05, en un partido que puede ser un parámetro para saber a ciencia cierta cuál es el nivel del equipo que el fin de semana pasado consiguió la primera victoria en el torneo.

Equipo que gana no se toca. Mucho más si antes de la victoria hubo presentaciones desfavorables. Por eso el DT rojinegro repetirá los once que iniciaron ante Olimpo, aunque tuvo un susto el día viernes cuando Joaquín Torres sufrió un traumatismo en el tobillo izquierdo, que para alivio del Chocho no fue más que un susto.

Con Brian Sarmiento y Mauro Guevgeozian lesionados y afuera al menos por dos semanas más, Llop apuesta a mantener el esquema 4-1-2-3 o 4-1-4-1 que utilizó ante los bahienses. El único cinco será Nery Leyes, mientras que Braian Rivero y Víctor Figueroa se pararán más adelante, en busca de presionar más arriba, y también ganar la segunda pelota cuando la pelota va por arriba en busca de Luis Leal.

Lanús no es Olimpo. Y por eso el técnico leproso sube la vara y espera poder estar a la altura. El Granate llega con el envión anímico de haber revertido una serie desfavorable ante San Lorenzo por Copa Libertadores, lo que significó también un respaldo a la gestión de Jorge Almirón, que estaba en la cuerda floja.

Ganar también trajo alivio en el Parque. La gestión de Llop consiguió algo de aire y la Lepara hoy llega al sur del Gran Buenos Aires con menos presión. Y cosechar puntos o repetir la victoria le daría un crédito que parecía agotarse tras un inicio flojo, con eliminación de Copa Argentina incluida.

Y como sucedió ante Olimpo, el Chocho no duda en recurrir a los juveniles en medio de tantas lesiones o situaciones complejas como lo de Joel Amoroso. Por eso en el banco los tres jugadores ofensivos serán pibes: Enzo Cabrera, de gran presentación con Olimpo, Milton Trepo y Nacho Huguenet.

Temas leprosos

El banco. Juan Manuel Llop dispuso viajar con 18 jugadores a Capital Federal. Y además de los titulares, el DT citó a Nelson Ibáñez, Franco Escobar, Juan Ignacio Sills, Jalil Elías, Milton Trepo, Enzo Cabrera e Ignacio Huguenet, quienes estarán en el banco junto al entrenador. Respecto de la semana pasada, la única variante es el ingreso como relevo del juvenil Huguenet por Daniel Opazo, quien jugará en reserva. Y Mauricio Tevez, que fue papá esta semana, sigue afuera de los citados.

El pito. El árbitro de esta tarde en el sur del Gran Buenos Aires será Fernando Rapallini, quien no tiene estadísticas favorables a la Lepra cuando le toca dirigir al elenco rosarino. Rapallini dirigió a Newell’s 10 partidos, con una sola victoria, 4 empates y 5 derrotas. Y el único triunfo fue en el cotejo por la fecha 18 del torneo pasado, cuando la Lepra derrotó a Atlético Rafaela por 1-0.

Reserva. El equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda jugará ante su similar de Lanús a las 14 en la cancha auxiliar de Lanús. La Lepara alistará a Nicolás Temperini; Facundo Nadalín, Francisco Manenti, Héctor Varela y Juan Pablo Freytes; Jerónimo Cacciabue, Maximilino Ribero y Mauro Vega; Julián Marcioni, Daniel Opazo y Alexis Rodríguez. Newell’s lidera la tabla con 9 puntos tras ganar los tres partidos que disputó.

Sub 20. Tres jugadores leprosos se sumarán hoy al seleccionado argentino Sub 20 que dirige Sebastián Beccacese. El ayudante de campo de Sampaoli citó a 24 futbolistas y en la nómina están Alan Luque, Aníbal Moreno y Brian Gambarte. En tanto, Beccacese había avisado que iba a citar a Enzo Cabrera, pero como hoy va al banco en primera, decidió excluirlo de la lista.