Newell’s: Saravia y Caire, alternativas para reforzar el lateral derecho

Luis Advíncula ya se despidió de Newell’s y Diego Osella tuvo que cambiar su idea de traer un delantero y empezó a analizar alternativas para reforzar el lateral derecho. Y ya surgieron dos nombres: Renzo Saravia y Maximiliano Caire.

Si bien no hay confirmación oficial de alguna gestión por estos dos laterales, hubo sondeos y en los próximos días podría haber alguna novedad.

Saravia, de 23 años, no está conforme en Belgrano ya que este torneo jugó poco y ve con buenos ojos llegar al Parque.

“Me consultaron por Saravia en Newell’s. Por ahora no hay nada oficial, fue sólo un sondeo para saber su situación. Pero quiero sacarlo de Belgrano”, confesó ayer Mario Rodríguez, representante del lateral cordobés.

Y dio muestras de su interés de acordar la llegada de Saravia al Parque. “Renzo es un jugador con una gran proyección, si interesa en Newell’s voy a hacer lo imposible para que vaya. Me encanta Newell’s. Lo llevaría caminando si es necesario”, comentó.

Más allá del entusiasmo del representante del lateral, si Osella da el okey para que Bermúdez avance en la negociación, habrá que convencer a Belgrano para un préstamo a bajo costo, condición indispensable para un Newell’s que no tiene mucha billetera para negociar refuerzos.

Otro nombre que surgió ayer fue Maximiliano Caire, actualmente en Vélez. El rubio lateral tiene una ventaja sobre Saravia, fue dirigido por Osella en Colón y esa condición podría ser clave a la hora de elegir a uno de los dos.

El defensor de 27 años llegó a Vélez este año con el pase libre tras dos años en Sarmiento. En este torneo fue titular en 11 partidos y parece ser un jugador tenido en cuenta por Omar De Felippe, aunque no habría que descartar que vea con buenos ojos llegar al Parque, en especial si Osella le hace un llamado para convencerlo.

Lo extraño de la situación es que tanto el entrenador como Eduardo Bermúdez le negaron la posibilidad a Franco Escobar de pasar a Atlanta United, equipo que dirige Gerardo Martino, ya que argumentaron que el juvenil defensor sería titular en el próximo semestre.

“Franco es un gran jugador que respondió siempre, pero se siente más cómodo como zaguero. Por eso vamos a buscar un lateral”, confió Osella, quien le insistió a Bermúdez para que retenga a Mauro Matos, quien tenía intenciones de dejar el Parque para regresar a San Lorenzo.

Mansilla está cerca

Jacobo Mansilla está muy cerca del Parque. El zurdo volante es el nombre que pretende Diego Osella para ocupar el lugar que dejó vacante Diego Mateo y su llegada está allanada, ya que su contrato con Olimpo concluye el próximo 31 de diciembre y a partir del interés leproso no tiene intenciones de renovarlo.

“El volante que quiero debe haber sido dirigido por mí. Con eso vamos a ganar tiempo ya que conoce mi forma de trabajo y mi idea de juego”, confió el DT a la hora de poner condiciones al refuerzo.

Y Mansilla reúne esas condiciones, ya que el entrenador lo tuvo en su paso por Olimpo y Colón. Por eso apenas Osella levantó el teléfono y lo llamó, el jugador no dudó.

“No está cerrado lo de Jacobo Mansilla, pero las dos partes queremos que se concrete”, afirmó José Menchón, secretario leproso, confirmando que el ex Quilmes está cerca y posiblemente sea el primer refuerzo.

Osella puso el gancho

Puso el gancho. Finalmente ayer Diego Osella firmó su nuevo vínculo con Newell’s y quedaron atrás las idas y vueltas por el contrato anterior que culminaba el 30 de junio del próximo año. Osella se reunió con el presidente Eduardo Bermúdez y el secretario José Menchón y firmó su nuevo contrato hasta junio de 2018. Además de una mejora en el monto a cobrar por el cuerpo técnico, hay una cláusula de rescisión que la Lepra puede hacer efectiva en diciembre de 2017. La dirigencia se comprometió además a saldar dos meses atrasados que mantiene con el DT: septiembre y octubre.

“Isnaldo no va a renovar”

Eugenio Isnaldo concluye su vínculo con Newell’s el 30 de junio del próximo año. Y si bien desde la dirigencia le formularon una propuesta para renovar, ayer uno de sus representantes, Iván Hernández, aseguró que no va a firmar.

“Isnaldo no va a renovar en Newell’s. O lo venden ahora, o lo cuelgan o lo usan los seis meses que le quedan de contrato”, afirmó el abogado que junto a Fabián Soldini cuida los intereses del mediocampista.

Hernández, quien aseguró que le acercaron algunas ofertas a la Lepra por el jugador, explicó los motivos de esta negativa. “La oferta de Newell’s es buena, pero Eugenio necesita jugar y en Newell’s no lo va a hacer. En su momento firmó porque le prometieron que jugaría, pero no lo hizo. Juega en la posición de Maxi Rodríguez, eso es entendible, pero cuando Maxi no juega tampoco lo ponen”, argumentó.

En el Parque esperan poder resolver la situación, pero hasta ahora la única oferta oficial que llegó fue de Houston, equipo de la MLS, y a la dirigencia le pareció insuficiente.

“No se va a ir libre, nosotros trajimos propuestas para que Newell’s lo venda. Bemúdez dice que los representantes nos queremos llevar a los jugadores, pero con Isnaldo no es así. Se va porque no juega”, confió Hernández.