Newell’s recibe al Rojo con el objetivo de acercarse a la punta

Dejar los problemas afuera y seguir por el buen camino dentro de la cancha. Con esa consigna Newell’s recibe esta noche a Independiente, en un partido que será el inicio de una trilogía que puede marcar el futuro de la Lepra en el torneo, o al menos conocer a ciencia cierta si puede pelearle el título mano a mano a Boca. No fue una semana normal en el Parque. Nuevos conflictos con los empleados y un duro enfrentamiento a través de comunicados entre el plantel y la dirigencia marcaron la agenda. Y el fútbol quedó en segundo plano, al menos desde lo mediático. El plantel dijo basta. Cansado de los desplantes de la dirigencia y las promesas incumplidas, el grupo decidió “cortar” relación con los directivos y exponerlo públicamente. Y Osella, como es lógico, se encolumnó detrás de los futbolistas. ¿Impactará negativamente dentro de la cancha? Difícil saberlo. Aunque el equipo ya dio muestras de tener una coraza que no permite que los problemas externos influyan en el rendimiento futbolístico. Sucedió en Mar del Plata, donde el equipo se hizo fuerte tras una semana llena de conflictos y goleó a Aldosivi. Enfrente llega un Independiente que pinta a rival complejo. El Rojo empezó a entender el libreto de Ariel Holan y es el equipo con mejor rendimiento de visitante. Y junto a Newell’s es uno de los más sólidos en defensa. Una buena prueba para el equipo de Osella, que acumula 5 partidos sin recibir goles, aunque le cuesta generar juego en ofensiva, aunque siempre aparece el aporte de Ignacio Scocco, Maxi Rodríguez o Mauro Formica para destrabar los partidos. Newell’s no juega lindo, pero defiende bien y de alguna manera siempre se da maña para ganar. Es un equipo paciente, que no se desespera cuando el partido no le presenta comodidad. Y por ahora con esos argumentos, más el aporte del tridente ofensivo, le alcanza para pelearle mano a mano a Boca. Pero sin dudas Osella y el plantel saben que Independiente, el Clásico y Boca es una seguidilla que va a marcar tendencia desde lo numérico y también desde lo anímico. Ganar será otra muestra de carácter en medio de una semana conflictiva. Y será un mensaje para el resto de los candidatos al título, en especial para un Boca que lo esperará dentro de dos semanas en la Bombonera. Y con el Clásico a la vista. ¿Con ropa informal al Coloso? El plantel leproso entrenó ayer por la mañana y luego quedó concentrado en el predio La Ilusión de Ricardone. Además de los titulares, el cuerpo técnico citó a Sebastián D’Angelo, Fabricio Formiliano, Germán Voboril, Jalil Elías, Sebastián Prediger, Víctor Figueroa, Jacobo Mansilla, Eugenio Isnaldo y Héctor Fertoli. Un dato que no fue confirmado es si hoy el plantel irá al Coloso en ropa informal como medida de fuerza como sucedió hace algunas semanas ante Aldosivi o lo hará con la vestimenta oficial. La dirigencia buscó apaciguar un poco los ánimos el viernes cuando pagó en efectivo los premios del partido ante Huracán y además se comprometió en pagar esta semana, algunos de los meses atrasados. Eso sucederá si llega el dinero por el pase de Milton Valenzuela a España. De los 750 mil euros a la Lepra le quedarían cerca de 400 mil, ya que hay que deducir la parte impositiva, la retención del 15 por ciento del Juzgado, y el 25 por ciento del pase que tiene la Academia Griffa. Juega la Reserva La Reserva leprosa juega mañana a las 10 ante su similar de Independiente, uno de los rivales que también aspira al título. Pero la buena noticia para el equipo de Juan Pablo Vojvoda es que el jueves el Tribunal de Disciplina le dio por ganado el partido suspendido frente a Aldosivi, cuando el equipo local no quiso jugar para no “arruinar” la cancha ya que estaba lloviendo en Mar del Plata. Como el árbitro del partido puso en el informe que se podía jugar, el Tribunal definió darle los puntos a Newell’s, que sigue como único líder con 47 puntos. Hay Tribuna Segura Por segunda vez el Coloso tendrá en la previa un operativo policial especial, ya que se volverá a implementar “Tribuna Segura”, el control de ingresos a los estadios impuesto por el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Por ese motivo los hinchas deberán concurrir con su DNI para pasar el control del personal policial abocado al tema. El estadio se abrirá a las 17.30 para evitar que cerca del partido se junte demasiada gente en los ingresos y haya una demora en los controles de acceso.

