Newell’s: Paz se quedó con la izquierda

Falta una semana para que arranque el torneo y Diego Osella empieza a definir las pocas dudas que les quedan, especialmente en el sector defensivo. Y en ese sentido, el entrenador tendría decidido que ante Defensa y Justicia el lateral izquierdo lo ocupe Nehuén Paz.

Si bien en los amistosos de pretemporada Osella probó a Germán Voboril como tres, no quedó del todo conforme y considera que por las características del rival la mejor opción es incluir a Paz.

A favor del ex All Boys, en la primera parte del torneo le tocó ocupar esa posición de lateral izquierdo a partir de una lesión de Voboril en la quinta fecha ante Temperley y lo hizo de buena manera. Incluso cuando Voboril se recuperó, el entrenador mantuvo entre los once a Paz.

“Las dudas que me quedan están en la defensa. Veremos qué pasa con San Román o si incluimos a Escobar, hay que esperar si Tito (Formiliano) se recupera de la lesión, sino Sebastián (Domínguez) anduvo bien, y por izquierda puede jugar Paz”, deslizó Osella tras el amistoso con Colón, dejando abierta la chance de que Nehuén Paz sea titular.

Y en la semana, en las dos prácticas de fútbol que dispuso en Bella Vista, Paz jugó como lateral izquierdo titular, lo que certifica que ante defensa estará entre los once en lugar de Voboril.

Distinto es el caso del lateral derecho. La idea de Osella es incluir a San Román, pero la fractura en la mano izquierda del ex Tigre lo puso en duda. En estos días el cuerpo médico de Newell’s le mandó a hacer una férula especial para que pueda jugar sin riesgo, pero hay que ver si le permiten jugar con esa protección. Además habría que infiltrarlo y el principal problema sería sacar los laterales. Y hay un punto más, aún no está la habilitación del juez Fabián Bellizia del contrato del futbolista.

Si bien ya se elevó a AFA el contrato, que es un préstamo por 18 meses a un costo de 180 mil dólares, y el Órgano Fiduciario dio el visto bueno, aún el magistrado que maneja el salvataje leproso no aprobó el contrato.

Si no llega San Román, su lugar será ocupado por Franco Escobar, quien también tiene chances de jugar como primer zaguero si Formiliano no se recupera del desgarro en el sóleo de la pierna derecha.

Ese lugar, el de primer marcador central, también podría ser ocupado por Sebastián Domínguez, aunque el cuerpo técnico confía en la recuperación de Formiliano y que llegue en condiciones al reinicio del torneo.

El resto está claro. El doble cinco será Sills-Quignon, Amoroso irá por derecha, Formica como mediapunta, Maxi Rodríguez por izquierda, y Nacho Scocco como único delantero.

Una pequeña señal de alarma sucedió el viernes, cuando Maxi no fue parte del ensayo de fútbol por una sobrecarga muscular, pero no hay dudas que la Fiera estará desde el arranque ante el Halcón de Florencio Varela.

D’ANGELO SE QUEDA

Si bien aún resta la autorización judicial, Ezequiel Unsain ya pasó la revisión médica y firmó su contrato que lo liga a Defensa y Justicia por tres años y medio. Newell’s recibirá 396 mil dólares brutos por el 50 por ciento del pase del juvenil arquero y hay una cláusula que el arquero no puede ser vendido en menos de dos millones de dólares. Y la casi segura salida de Unsain sirvió para que Eduardo Bermúdez convenciera a Sebastián D’Angelo para quedarse en el Parque. El ex Boca tenía una propuesta de Olimpo y planteó que se resuelva el tema Unsain o se iba. Y finalmente se quedará como suplente de Pocrnjic y en Bahía Blanca apuntaron a Adrián Gabbarini.

El dato: 9 partidos disputó como lateral izquierdo Nehuén Paz en el semestre pasado. El ex All Boys ocupó ese lugar en el partido con Gimnasia (fecha 6) y se mantuvo entre los once hasta el final del certamen. Sólo recibió dos amarillas.