Newell’s: ¿Juega Domínguez o Escobar?

Sin definición. La inesperada internación de Diego Osella postergó la posibilidad de conocer cuál será el once titular que mañana a las 16.15 recibirá a Gimnasia en el Parque, aunque por estas horas sólo queda una duda: Franco Escobar o Sebastián Domínguez.

Si bien no hubo confirmación oficial, el entrenador decidió preservar a Ignacio Scocco, quien padece una ciatalgia, y no forzaría el retorno de Maxi Rodríguez, aunque lo pondría en el banco para que tenga minutos en la segunda parte de cara al Clásico de la próxima semana.

La Fiera no estuvo en el cotejo ante Temperley por una distensión en el aductor y en caso de no jugar mañana ya serían tres semanas sin hacer fútbol oficial. Por eso el DT piensa tenerlo como relevo y así poder darle algo de rodaje para que no llegue al cotejo con Central sin tanto fútbol.

Así, en ataque estarían Mauro Formica, Víctor Figueroa, Héctor Fertoli y Joel Amoroso. Sin un nueve de área, con Scocco y Matos (tendinitis) descartados y el juvenil Matías Tissera recuperándose de un desgarro, el entrenador debe improvisar y en ese sentido, Amoroso sería quien ocupe la posición de punta, aunque con rotación constante con Figueroa y Formica. Mientras que Fertoli iría por izquierda, en la posición que habitualmente ocupa Maxi Rodríguez.

La única duda pasa por la defensa, donde Leandro Vega hará su debut en lugar del lesionado Germán Voboril, pero aún no está definido quién sustituirá a Fabricio Formiliano (distensión). Las opciones son dos: Sebastián Domínguez o Franco Escobar.

Domínguez fue titular en los tres partidos del torneo con un nivel bajo, lo que obligó al DT a incluir a Formiliano en su lugar. Pero el uruguayo se fue lesionado ante Atlético Tucumán y Temperley y en ambos cotejos ingresó Domínguez.

De todas maneras, Osella probó el jueves por la mañana a Escobar, quien hace varios partidos juega en reserva en la posición de zaguero, su puesto natural de inferiores. Y al parecer el técnico tendría en mente darle la chance.

La probable formación para enfrentar al Lobo platense en el Parque de la Independencia sería con Luciano Pocrnjic; Luis Advíncula, Escobar o Domínguez, Néstor Moiraghi, Vega; Diego Mateo y Facundo Quignón; Víctor Figueroa, Mauro Formica, Héctor Fertoli; y Joel Amoroso.

Hoy será dado de alta Osella. ¿Podrá dirigir?

Diego Osella recibirá hoy el alta médica tras la arritmia que sufrió el jueves y lo obligó internarse en el sanatorio Centro por recomendación de los médicos leprosos que lo atendieron en Bella Vista. Pero lo que no está definido es si el entrenador estará en el banco mañana cuando la Lepra reciba a Gimnasia.

“La arritmia ha revertido en respuesta a la medicación antiarrítmica a ritmo sinusal (normal) por lo que queda en observación con expectativa de evolución favorable y alta sanatorial en la mañana próxima (hoy)”, informó el médico leproso Darío Souto.

Acompañando esta información, Javier Osella también se mostró optimista. “Diego está muy bien. La atención de los médicos de Newell’s fue muy buena y después en el sanatorio le hicieron los chequeos necesarios. La decisión de dirigir o no la tomará de acuerdo a lo que le digan los médicos”, reconoció el hermano y ayudante de campo, que podría ser el técnico leproso ante Gimnasia.

“Ya había tenido un episodio parecido cuando estaba en Chile. La causa puede ser estrés, pero los estudios dieron bien”, completó el hermano del entrenador.

Obviamente la decisión de estar o no en el banco será del propio Diego Osella. Si bien la lógica indica que sería aconsejable que no esté este fin de semana (eso le habrían dicho los médicos), el hecho de no sentarse junto a la línea de cal no implica que el entrenador no viva con la misma intensidad el partido por más que lo mire desde el palco o por televisión.

“Yo le recomendaría que no dirija este fin de semana. Puede estar el hermano”, confesó Eduardo Bermúdez, quien a modo de broma tiró: “Con el fixture que se viene Osella va a tener arritmia todas las semanas”.

Javier Osella ya estuvo una vez en el banco leproso. Fue justamente en el debut de Diego como técnico leproso ante Unión, que por estar suspendido lo tuvo que ver desde el palco. De todas maneras, todo indica que será difícil convencer a Osella que no se siente en el banco y la última palabra la tendrá él.

Temas leprosos

Cambios en inferiores. Martín Mackey asumió hace dos semanas y en pocos días comenzaron los cambios previstos. Ya se había conocido la salida del coordinador de inferiores Carlos Picerni, junto a José Luis Pavoni y el profe Ariel Palena, pero ayer se informó oficialmente quiénes serán los entrenadores de inferiores de las distintas categorías tanto en AFA como Rosarina. En línea afista estarán como entrenadores Fabián Garfagnoli (4ª), Augusto Ocampo (5ª), Gastón Liendo (6ª), Mauro Conocchiari (7ª), Iván Quadrini (8ª) y Sergio Castellano (9ª). En Rosarina los DT serán Rubén Rodríguez (4ª), Roberto Viglione (5ª), Daniel Papalardo (6ª), Marcelo Belluschi (7ª), Emiliano Aquino (8ª) y Walter Castro (9ª). Además Iván Vigo dirigirá la Primera Local.

Venta de entradas. Hoy de 11 a 18 comenzará la venta de entradas para el partido ante Gimnasia por boleterías de puerta 6. El valor será: general, 200 pesos; platea este alta: 300 (socios) y 500 (no socios); platea este alta, 400 y 600; visera, 500 y 700; tribuna oficial, 100 y 300 pesos. La venta seguirá mañana desde las 11.

Mancini, al juez. El club Girondins de Bourdeax de Francia reclamó por nota el pase de Daniel Mancini, quien llegó al Parque en 2014 (con 17 años) a partir de un convenio que firmó la Lepra con el club galo y un club de San Francisco, Córdoba. El conflicto se suscita porque el convenio, firmado en su momento por pedido de Jorge Theyler, concluye el 1º de diciembre y si Bourdeax no se lleva al futbolista antes de esa fecha, a la Lepra le queda un 60 por ciento del jugador. En cambio, si se va ahora, Newell’s sólo tendrá el 30 por ciento de una futura venta, de acuerdo a lo pactado en 2013. Como Mancini tiene contrato con la Lepra, la actual dirigencia le pasará todo al juez Fabián Bellizia, quien tiene a cargo el tema judicial leproso, para que determine qué se debe hacer.