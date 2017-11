Newell’s festejó sin jugar y hoy América va por el ascenso

Como Central derrotó a Universitario por 73 a 57 en el duelo adelantado de la primera B, Newell’s se consagró campeón sin jugar y ascendió a la A2. Esta noche enfrenta a Ben Hur. Hoy América puede festejar en la A2.

Para esta noche está previsto que haya acción del ascenso y en la A2 Sportivo América buscará el título y el ascenso cuando reciba a Provincial por la fecha 17. Además, Gimnasia será local ante Tiro Suizo, Atlantic enfrentará a Unión y Progreso, Regatas a Ciclón y Saladillo a Alumni de Casilda.

Además de la alegría de Newell’s, en la B también se medirán Libertad vs. Federal, Red Star vs. Talleres, Garibaldi vs. Fisherton y Calzada vs. Unión.

Y por la C chocarán Maciel vs. Asac, Fortín vs. Velocidad y San Telmo vs. Belgrano.