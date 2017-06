Newell’s enfrenta a Lanús sin la Fiera

Maxi Rodríguez no va a jugar con Lanús. Si bien la noticia no debería sorprender a nadie, había alguna chance de que la Fiera pudiera estar el domingo a las 14 ante el Granate, pero Juan Pablo Vojvoda confirmó que no va a jugar.

El delantero arrastra desde hace más de una semana una sobrecarga en los isquiotibiales que lo dejó afuera del partido por Copa Argentina ante Central Norte y lo puso en duda para el cotejo ante Lanús. Pero no pudo entrenar con normalidad en toda la semana y junto al cuerpo técnico entendieron que lo mejor era preservarlo, ya que en caso de resentirse se perdería los dos últimos partidos del torneo ante Belgrano y Godoy Cruz.

Con Maxi afuera, ya no hay dudas en cuanto a los once que jugarán mañana. El DT realizará dos cambios nominales respecto del equipo que derrotó 4-1 a Central Norte: José San Román y Facundo Quignon ingresan por los suspendidos Sebastián Domínguez y Mauro Formica.

Y estos ingresos provocarán algunas modificaciones posicionales, ya que Franco Escobar pasará a jugar como zaguero, mientras que Braian Rivero y Jalil Elías seguirán como “doble cinco”, aunque el ingreso de Quignon sumará otro volante de contención por izquierda, aunque el hombre de San Lorenzo también tendrá obligaciones ofensivas.

Una incógnita que se presentaba en el inicio de semana era el estado físico y futbolístico de San Román y Quignon. El lateral derecho se lesionó en la rodilla en el cotejo ante Independiente, hace 40 días; mientras que el volante no juega oficialmente desde el Clásico, hace un mes.

Pero la necesidad obliga a poner en cancha a lo mejor y por eso Vojvoda no dudó en incluir a ambos jugadores.

Otra vez los pibes harán su aporte. Escobar y Valenzuela en defensa, Rivero y Elías en el mediocampo, y Fertoli en ataque. Y en el banco seguramente estará Matías Tissera, y podrían tener un lugar Carlos Rotondi, Lisandro Martínez y Maxi Ribero, aunque no habría que descartar que en el banco aparezca Juan Ignacio Sills (con una férula para proteger la mano fracturada), Joel Amoroso (recuperado de un desgarro) o Fabricio Formiliano.

Los once: Luciano Pocrnjic; José San Román, Franco Escobar, Néstor Moiraghi, Milton Valenzuela; Braian Rivero, Jalil Elías, Facundo Quignon; Héctor Fertoli, Ignacio Scocco y Víctor Figueroa.

¿El esquema? Si bien la idea es mantener el 4-2-3-1, la ausencia de Maxi y Formica lo hará más flexible, y pasaría a ser un 4-3-2-1.

“A Moiraghi se le debe la mitad del contrato”

Néstor Moiraghi tuvo un buen torneo y por eso la dirigencia leprosa decidió hacer uso de la opción de compra de 450 mil dólares. Pero la continuidad del Chino no está tan firme como piensan los directivos leprosos y las próximas semanas serán decisivas.

“Nosotros ya hicimos uso de la opción de compra, sólo resta que nos sentemos con Olimpo a negociar la forma de pago”, confió José Menchón. Pero lo que no tuvo en cuenta el secretario leproso es que el entorno del jugador no está tan decidido a quedarse. “A Moiraghi se le debe más de la mitad del contrato. Primero queremos cobrar eso y luego nos sentaremos a definir su futuro”, disparó Ignacio Vidal, representante del defensor.

Esta deuda a la que se refiere el representante tiene que ver con sueldos atrasados, primas y premios. Y sólo una parte se cancelaría en estos días con los cheques que recibieron para cubrir abril y mayo. El propio Vidal aseguró que hay algunas propuestas para el defensor de otros clubes, y si bien no dio datos precisos, la más firme sería de Colombia. “No sé lo que va a pasar con mi futuro, sólo pienso en jugar estos tres partidos”, señaló el defensor. ¿Se quedará?

“Tengo ganas de seguir”

El secretario leproso José Menchón pisó el palito y Juan Pablo Vojvoda ayer avaló su declaración. Juan Manuel Llop ya trabaja como futuro entrenador leproso y se comunicó con el DT interino para interiorizarse sobre algunas cuestiones del equipo y hacerle saber que lo quiere cerca suyo.

“Tengo posibilidades y ganas de seguir. Me gusta estar en el club”, aseguró el DT. Y enseguida Vojvoda confirmó lo que había anticipado Menchón, se comunicó con Juan Manuel Llop, quien asumirá como entrenador en el inicio de la pretemporada. “Hubo un contacto, él pretende lo mejor para el club”, confirmó Vojvoda.

La idea de Llop y la dirigencia es que Vojvoda esté cerca del plantel, porque conoce muy bien a los juveniles. Podría ser como ayudante del Chocho o continuando como técnico de la reserva. Aunque en ese caso habría que definir si la ingerencia de Martín Mackey como director deportivo se mantiene en todas las inferiores hasta la cuarta división como cuando estaba Diego Osella, o avanza hasta la reserva, algo que a Vojvoda no le cerraría, más allá del comunicado de Mackey abriéndole la puerta a su continuidad.