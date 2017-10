Newell’s: clima enrarecido en la previa de la asamblea

Dirigentes de la oposición y de la comisión directiva de Newell’s recibieron amenazas telefónicas y por las redes sociales en la previa de la asamblea de esta tarde en el Parque. Así lo informaron fuentes “rojinegras” opositoras y el secretario del club, José Menchón, a Télam.

“El clima de la asamblea está muy pesado. Hay amenazas a varios dirigentes de la oposición”, confió este mediodía una fuente vinculada a una agrupación de la vida política de Newell’s.

“Las amenazas son porque no quieren que la oposición pida un cuarto intermedio en la asamblea, como tampoco quieren que no sea aprobado el balance, que por otra parte no aprobaron ni siquiera Guillermo Azum, que es el contador puesto por ellos (los dirigentes), ni los integrantes del órgano fiduciario”, expresó.

Asimismo, el secretario del club del Parque Independencia, José Menchón, sostuvo: “Sé de las amenazas y las repudio porque son un hecho de violencia inaceptable, que no sabemos de dónde provienen, así como también repudio los mensajes en las redes tildando a algunos dirigentes de delincuentes”.

La asamblea de Newell’s se llevará a cabo hoy, a las 18, en el estadio cubierto del Parque Independencia, luego de que fracasara el martes pasado el intento de acuerdo de la oposición para que la comisión directiva aceptara prorrogarla por 10 o 15 días.

Tras dos semanas con declaraciones cruzadas entre dirigencia y oposición, con reuniones previas intentando llegar a un acuerdo que no llegó, a las 18 será el primer llamado para la Asamblea de socios donde se pondrá a consideración la Memoria y Balance del ejercicio 2016/17.

El arco opositor sigue firme en su postura de no aprobar el balance, aunque buscará una postura más atenuada y solicitará un “cuarto intermedio”, que según el estatuto no debería pasar de diez días hábiles.

Ayer hubo una nueva reunión entre dirigencia y oposición, en busca de llegar a un acuerdo. Se barajó la chance de postergar unos días la Asamblea para que las agrupaciones recibieran la documentación respaldatoria del Balance, pero la dirigencia no aceptó y con un comunicado confirmó la realización esta tarde en el estadio cubierto.

El oficialismo buscará que se apruebe un balance que arroja un pasivo de 355 millones (227 corriente) y un déficit del ejercicio de 41 millones de pesos. Pero el gran problema es que los estados contables no fueron aprobados por el auditor externo contratado por los directivos.

Los dos últimos balances fueron aprobados con pocos votos a favor, ya que la postura mayoritario fue abstenerse al voto. Pero hoy la oposición propondrá el cuarto intermedio y si no prospera su postura, votará en contra.

Podrán concurrir socios mayores de 21 años, con tres años de antigüedad en cualquier categoría y cuota de octubre al día.