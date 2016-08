Newell’s: Bernardi no se retira

Lucas Bernardi seguirá en el Parque hasta junio de 2014. Al menos así quedará reflejado en los papeles cuando la próxima semana firme junto a la dirigencia la extensión de su contrato que vencía en 2013.

No hay dudas que el capitán leproso fue una pieza importante a partir de la llegada de Martino, dentro y fuera de la cancha. Por eso no debe sorprender que pretenda seguir más allá de los seis meses que le quedaban de contrato. Y tampoco extraña que la dirigencia no haya puesto reparos a la hora de adelantar la firma del nuevo contrato.

Después de un 2011 muy duro desde lo personal y deportivo, inclusive con amenazas a su familia, el ex Mónaco pensó seriamente en aceptar otras propuestas que le habían acercado. Pero llegó el Tata y todo cambió. Bernardi percibió que su lugar no podía ser otro que el Parque y por eso no sorprendió que tuviera un año tan bueno y tampoco que ahora decidiera que, al menos hasta 2014, no es momento de colgar los botines. Atrás quedarán los rumores sobre su retiro, que se hicieron más fuertes a partir de haberse recibido como DT en estos días. Bernardi por ahora considera que tiene cuerda para rato.

“Uno nunca sabe cuando será el final. Hoy me siento bien, útil para el equipo, y no se me cruza por la cabeza retirarme. Cuando llegue el momento seré el primero en darme cuenta. Pero este momento de Newell’s me genera ganas de continuar”, señaló el mediocampista. Hay Bernardi para rato.

