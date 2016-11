Nazareno Valentini, medio scrum de Rosario: “Estábamos para un poco más”

El Campeonato Argentino 2016, denominado Ángel Papuchi Guastella, ya es historia para el seleccionado de Rosario. El Ñandú aseguró su lugar en la zona Campeonato en el último partido ante Tucumán en condición de visitante.

Uno de los protagonistas de la segunda victoria rosarina en la Caldera del Parque fue Nazareno Valentini, medioscrum del combinado de la URR, quien ya más tranquilo por haber cumplido con el deber de mantener la categoría dialogó con El Hincha sobre lo sucedido en tierras del NOA y el balance de la actuación en el torneo organizado por la UAR.

“Más allá de no haber jugado para pelear el Campeonato, ante Tucumán se jugó como una final y lo que le da un gusto distinto es haber ganado contra Tucumán en la Caldera”, dijo el medio scrum formado en Old Resian sobre lo vivido el pasado sábado en el Jardín de la República.

En cuanto al balance, Valentini fue muy sincero y expresó: “El balance del torneo no es positivo ya que estuvimos a punto de descender pero dentro de lo malo pudimos rescatar un buen partido nada más y nada menos que contra Tucumán y poder mantener la categoría”.

Un hecho que asombró a muchos fueron las tres amarillas que recibió Valentini en los tres partidos que jugó como titular, desde su debut en Primera División siempre ha sido un jugador muy correcto. “No es algo común en mí que me sancionen con tarjetas amarillas, las dos primeras se debieron a las reiteraciones de penales de todo el equipo y me tocó la gota que rebalsó el vaso y la última contra Tucumán fue por tacklear un jugador que habilitó un penal y no estar a diez metros. Creo que un poco se debió a que estaba acelerado, ansioso y otro poco de mala suerte”, aclaró el número nueve.

Después de una muy buena temporada en el Torneo del Litoral, certamen en el que Valentini fue considerado entre los mejores medio scrums, fue citado al seleccionado. “Siempre se disfruta el hecho de que te llamen a un seleccionado y este año mucho más porque me tocó ser titular en varios partidos. Lógicamente ser el medio scrum del seleccionado conlleva una gran responsabilidad pero el equipo me ayudó a desempeñarlo de la mejor manera posible”, expresó.

Rosario contó con un buen plantel para afrontar el Argentino, pero no pudo lograr pelear por el título. “En mi opinión estábamos para un poco más que un penúltimo puesto pero no lo pudimos plasmar en los partidos jugados. Me quedó un gusto amargo porque con un poco más por ahí podríamos haber peleado el título. Ahora ya se terminó y lo que rescato es que pudimos mantener la categoría”, sentenció Valentini.