Natalia Oreiro: “Muchas personas se sentirán identificadas” con Gilda

A tres días del estreno de la película Gilda, no me arrepiento de este amor, su directora, la cineasta Lorena Muñoz y su protagonista, la actriz Natalia Oreiro, pasaron por Rosario donde contaron detalles del trabajo que se verá esta semana en los cines.

El film sobre la vida de la popular cantante tropical que murió hace dos décadas en un trágico accidente de tránsito, navega por los seis años previos al accidente desde que Myriam Alejandra Bianchi decide dar un giro en su tranquila vida y abandona su trabajo como maestra jardinera para perseguir un sueño de la juventud: cantar.

“Mi admiración por Gilda comenzó cuando yo era adolescente”, contó Natalia Oreiro en el marco de una conferencia de prensa que se realizó en la mañana de este lunes en un hotel céntrico.

“Muchas personas se sentirán identificadas”, pronosticó Oreiro. “Para mi es una mujer inspiradora”, destacó la actriz y enumeró: “En lo personal me inspiró su valentía, coraje y lucha: Ella decidió ir detrás de un sueño cuando, la música tropical era un ambiente muy machista y la mujer estaba ligada a un estereotipo que no era el suyo. Nunca fue una mujer a las órdenes de un hombre ni tranzó con el machismo. Fue fiel a si misma y no modificó su aspecto para encajar”.

Uno de los desafíos de la película era despojar a Gilda del mito en que se convirtió después de su muerte para mostrar su otra figura: la íntima, la de madre y maestra. “Hace muchos años –contó Oreiro– quería llevarla al cine porque entendía que era una historia de lucha y superación y que era un hecho cinematográfico”.

En ese sentido, la directora, quien viene del cine documental con una producción que hace foco en recuperar la figura de ciertas artistas mujeres –como retrató en Yo no se que me han hecho tus ojos, un homenaje a Ada Falcón–, dijo que en el guión (de su autoría junto al trabajo de Tamara Viñez), se buscó realizar una película que pudiera tener una cantidad de condimentos que respondan al género, que tiene su estructura y sus leyes y que, el relato, “fuera lo suficientemente interesante para que lo pudiera ver un fanático pero también alguien que no supiera quien es Gilda”, destacó al tiempo que, confió: “nos tomamos ciertas licencias poéticas para lograrlo”.

