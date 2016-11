Ñandú, con bajas ante Tucumán

Rosario última detalles antes de visitar a Tucumán. Y las noticias no son las mejores. Es que el Ñandú sufrirá la baja de cuatro jugadores para el trascendental duelo frente a la Naranja. Para conocer en detalle el presente del seleccionado rosarino, El Hincha entrevistó a Juan Manuel Prieto, capitán del combinado de la URR.

“Estamos bien, con un par de cambios por problemas personales de algunos de los chicos, que ya sabíamos antes del Argentino que no iban a poder jugar este partido. El equipo se entrenó bien lunes y martes, ya pensando en el choque con Tucumán, haciendo hincapié en las formaciones fijas que son las más importantes y modificar un poco las plataformas de ataque que son distintas a las de Buenos Aires, para planificar el ataque para visitar a Tucumán”, expresó Prieto en el inicio de la charla.

En cuanto a las ausencias de Juan Rapuzzi, Santiago Araujo, Felipe Tellería y Dan Isaack, quienes ya habían avisado antes del Argentino sobre sus compromisos personales para este fin de semana, el capitán del Ñandú enfatizó: “Preocupar no me preocupan, son jugadores muy importantes que no van a estar, pero los chicos que los van a reemplazar tienen las mismas ganas y van a poner el pecho por Rosario para tratar de dejarlo en zona Campeonato y buscar no jugar un partido más por no descender”.

Para completar el plantel fueron citados Carlos Ibarguren (pilar) y Patricio Rodríguez Vidal (puede jugar de wing o fullback), ambos de Duendes.

Prieto tiene experiencia enfrentando a la Naranja y equipos tucumanos, además el año pasado Rosario visitó a Tucumán siendo punto y terminó ganando después de doce años sin triunfos en el Jardín de la República. Sumado a que Tucumán no es el mismo de años atrás, el hooker dijo: “Tucumán siempre es duro pero bueno ahora estamos en otra situación porque es para pelear el descenso, vamos de punto nuevamente pero tenemos las mismas ganas que en partidos anteriores”.

Actividad en Gimasia

El tradicional Seven “Miguel Ángel Senatore”, organizado por el club Gimnasia y Esgrima, dio inicio el pasado lunes a la competencia para juveniles.

Ese día jugaron los menores de 15 años, siendo las semifinales Atlético del Rosario vs. Jockey Club y Old Resian vs. Duendes.

El martes jugaron los menores de 16 años y las semis serán: Uni (R) vs. Old Resian y Logaritmo vs. Jockey “A”.

Ayer tenían su turno los M17 y hoy los M19. En tanto, mañana se disputarán las semifinales y finales, toda la actividad en la Bombonerita del Parque.