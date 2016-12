Ñandú 7 sale a escena contra gimnasia y Esgrima

Con miras al principal objetivo que es el Seven de la República a disputarse el próximo viernes 9 y sábado 10 en Paraná, Entre Ríos, el seleccionado de juego reducido de Rosario participará del tradicional Seven de “Miguel Ángel Senatore” edición 49ª, que es organizado por Gimnasia y Esgrima, buscando definir el plantel que irá a la capital entrerriana.

En el certamen organizado por el Mensana, el debut del Ñandú Seven fue ayer por la noche ante Tierra del Fuego. Mientras que hoy a las 17.10, se enfrentará a Santa Fe, y cerrará su participación jugando con Uruguay, a las 18.50.

El plantel elegido por Pablo Colacrai y Guillermo Blanco es el siguiente: Facundo Forquera, Pablo Escalante y Facundo Columba (Universitario); Roy Lura y Julián González (Logaritmo); Fidel Larrivey, José Forlla y Franco Tirabasso (GER); Patricio Rodríguez Vidal, Juan Ignacio Araujo, Emiliano Narvaja, Tomás David y Rodrigo Santiago (Duendes).

Mientras que durante el viernes 9 y sábado 10 de diciembre, nuevamente la ciudad de Paraná será sede del 33° Seven de la República, el torneo de juego reducido que se ganó un lugar importante en el calendario nacional y que marca el final de la temporada. Y el escenario de los partidos será, como desde 1988, las canchas de El Plumazo, el anexo del club Estudiantes, y también la cancha 1 de Paraná Rowing.

El torneo tendrá 16 equipos en la Zona Campeonato y ocho en Zona Ascenso. Además, por primera vez, y con doce seleccionados, se llevará a cabo el certamen femenino. El seleccionado de Rosario participará en la Zona 2, debutando el viernes a las 16 ante Córdoba. El segundo rival será Santa Fe, a las 17.40, mientras que cerrará la primera jornada enfrentando a San Juan, a 20.20.

El resto de los grupos. Zona 1: Buenos Aires, Noreste, Cuyo y Lagos del Sur; Zona 3: Entre Ríos, Mar del Plata, Tierra del Fuego y Sur; Zona 4: Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Chubut.

Con el pie izquierdo: dos derrotas y un triunfo para Pumas 7 en el Seven de Dubai que inaugura la temporada

Con dos derrotas y un triunfo para Argentina. Se fue el primer día de competencia en Dubai, en el comienzo del Circuito Mundial de Seven 2016/17 que organiza World Rugby. El equipo de Santiago Gómez Cora finalizó tercero en el grupo A y en las primeras horas de hoy enfrentará a Japón a las 2.30, por los cuartos de final del Challenge Trophy. Transmite Fox Sports.

En el primer partido, Los Pumas 7 cayeron ante Gales por un ajustado 21 a 19. Luego vencieron a Canadá 21 a 14. Y en el último partido de la jornada, el seleccionado argentino de juego reducido estuvo cerca de dar la sorpresa, pero cometió errores que ante el campeón olímpico no pueden aparecer. Fue derrota ante Fiji, por 22 a 19. En este torneo, el capitán del equipo Gastón Revol cumplió su 50° torneo en el Circuito Mundial de Seven. Los otros partidos de cuartos de final del Challenge Trophy los disputarán Samoa vs. Uganda; Kenia vs. Canadá y Estados Unidos vs. Rusia. En tanto los cuartos de final por el Oro tendrá los siguientes cruces: Fiji vs. Francia; Inglaterra vs. Escocia; Australia vs. Gales y Sudáfrica vs. Nueva Zelanda.

Concentración senior: UAR sin rosarinos citados; Raúl Pérez observará a 23 rugbiers

Sin ningún rugbier rosarino, un grupo de 23 jugadores participará de una concentración nacional que se desarrollará en Buenos Aires, bajo el mando del entrenador rosarino Raúl Aspirina Pérez. Con mayoría de jugadores que en esta temporada integraron diferentes equipos nacionales, esta concentración tiene como objetivo observar a los convocados de cara a los compromisos del próximo año. El trabajo se desarrollará a lo largo de dos semanas: del lunes 12 al viernes 16, y luego desde el lunes 19 hasta el jueves 22.

Los convocados. Forwards: Rodrigo Báez, Gaspar Baldunciel, Cristian Bartoloni, Lautaro Bavaro, Franco Brarda, Alejo Brem, Rodrigo Bruni, Ignacio Calas, Francisco Gorrisen, Juan Cruz Guillemaín, Ignacio Larrague, Benjamín Macome, Santiago Medrano, Santiago Portillo, Nicolás Solveyra, Roberto Tejerizo y Axel Zapata. Backs: Gonzalo Bertranou, Juan Capiello, Bruno Devoto, Joaquín Díaz Bonilla, Julián Domínguez y Juan Cruz González.

Otro objetivo que buscará Pérez buscará nuevos talentos para poder ampliar la base de jugadores pensado en la dura temporada de Jaguares.

Cierre de año: Inglaterra recibe a las 11.30 a Australia

Inglaterra buscará hoy finalizar la temporada 2016 sin conocer la derrota. Enfrente estará Australia, quien querrá vengarse de las tres caídas sufridas en la ventana de junio. El escenario será Twickenham y el encuentro se verá por Espn 3 a las 11.30.

El coach de Inglaterra, Eddie Jones, decidió realizar dos variantes respecto del XV que superó a Los Pumas con los ingresos de Marland Yarde y Nathan Hughes por Elliot Daly y Billy Vunipola respectivamente.

Apostando a cambiar algunas piezas que no funcionaron en la caída ante Irlanda en Dublin, Michael Cheika decidió realizar cuatro variantes para frenar el envión positivo que viven los ingleses. Las modificaciones serán: Lopeti Timani, Kane Douglas, Nick Phipps y Sefa Naivalu quienes sustituirán a Dean Mumm, Rory Arnold, Will Genia y Henry Speight.