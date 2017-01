El tenista español Rafael Nadal disputará la final del Abierto de Australia de tenis tras imponerse este viernes en semifinales al búlgaro Grigor Dimitrov en un partido épico, a cinco sets, por 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7) y 6-4.

Nadal luchará por el título el domingo contra el suizo Roger Federer, en la primera final entre dos viejos conocidos desde la de Roland Garros-2011, con ventaja para el español por 6-2 en las ocho finales disputadas hasta ahora entre ambos en torneos del Grand Slam.

#Nadal on #Federer rivalry “The combination of two different styles that makes the matches really special.” #AusOpen

— #AusOpen (@AustralianOpen) 27 de enero de 2017