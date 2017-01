Nada se pierde: restos de la poda vuelven a los parques

Desde hace algunos días Rosario cuenta con un nuevo equipamiento para la gestión de residuos que procesa los restos de poda y permite reducir estos materiales y reutilizarlos en los espacios públicos.

Las ramas y troncos recogidos, a través del servicio de verdes y voluminosos (una forma de recolección diferenciada de aquellos residuos que por su tamaño no pueden disponerse como domiciliarios), son procesados y transformados en pequeños trozos llamados “chip”. Con la nueva máquina “chipeadora” que incorporó el municipio y se hace en la zona norte.

“Con esta nueva adquisición se evita enviar a relleno sanitario unos 16 camiones con ramas y restos de poda que son transformados en sólo 3 vehículos con chip reutilizable en la ciudad”, explicó Marina Borgatello, secretaria de Ambiente y Espacio Público. Además, la funcionaria destacó que es un “gran avance en las políticas de reutilización y minimización de residuos que lleva adelante la Municipalidad”.

Ahora el chip se utiliza en los parques y plazas de la ciudad por sus beneficios para el cuidado y la estética de las plantaciones y espacios verdes.

Además, los vecinos podrán acceder a este material para sus jardines a través de los canjes de elementos reciclables que realiza el municipio en distintos puntos de la ciudad.

Uso del chip

Estos pequeños trozos de árboles se aplican en cazuelas, mantenimiento y construcción de senderos, y para decorar parques. También suele utilizarse para generar abono natural en la planta de compostaje de la ciudad.

Los beneficios de utilizar chip en parques, plazas y jardines son varios y aportan desde muchos puntos de vista; conservan la humedad de la tierra, se ahorra agua, se aporta nutrientes al suelo y se evita crecimiento de malezas reduciendo el uso de herbicidas.

En torno a los residuos verdes y voluminosos, desde el municipio explicaron que se trata de la recolección diferenciada de aquella basura que por su tamaño no puede disponerse como domiciliaria. Se trata de restos de poda, escombros, muebles, chatarra (maderas, chapas, tanques de agua, caños, etc.) y electrodomésticos rotos.

Se debe verificar qué día pasa el servicio de recolección por la zona y sacar los residuos verdes y voluminosos antes de las 12.

Estos residuos deben disponerse en la vereda, frente al domicilio propio, cerca del cordón acondicionados del siguiente modo:

—Restos de poda: hasta 6 bolsas tipo consorcio o en fardos bien atados, en una cantidad que no supere 1 metro cúbico.

—Césped, plantas y hojas: deben ir en bolsas.

—Escombros: hasta 25 baldes de tipo doméstico, en bolsas o cajas resistentes.

—Restos de madera o chatarra: atados o en cajas.

—No arrojarlos dentro o en el entorno de los contenedores.

—No entregarlos a carros o personas no autorizadas, para evitar la formación de minibasurales.

La recolección se realiza una 1 vez por semana entre las 13 y las 19.

Se deben disponer los residuos a partir de las 12 el día correspondiente:

—Lunes: Av. Pellegrini, Bv. Avellaneda, Vías FFCC, río. // Av. Pellegrini, Av. Circunvalación, límite del municipio.

—Martes: Vías FFCC, Av. Circunvalación, Av. Pellegrini, Bv. Avellaneda. // Av. Ciurcunvalación, Av. San Martín, Bv. Segui, río.

—Miércoles: Av. Sorrento, Av. Circunvalación, Vías FFCC, río. // Av. Circunvalación, Av. Ov. Lagos, Bv. Segui, Av. San Martín.

—Jueves: Av. J. Newbery, Av. Circunvalación, Av. Pellegrini, límite del municipio. // Av. Circunvalación, Bv. Segui, Av. Ov. Lagos.

—Viernes: Av. Sorrento, Vía sdel FFCC, Río. // Av. Circunvalación, Av. Pellegrini, Av. Francia, Bv. Segui.

—Sábado: Av. J. Newbery, Vías FFCC, límite del municipio. // Bv. Segui, Av. Francia, Av. Pellegrini, río.