Nacional Sub 17: Gimnasia ganó un partido increíble ante Temperley

Gimnasia lo hizo otra vez. El Mensana logró avanzar a las semifinales del Nacional de Clubes Sub 17 tras el fin de semana de cuartos de final en cancha de Temperley. Ayer cayó 99 a 68 ante Instituto, que se quedó con la zona, pero había ganado los duelos frente a Almafuerte y el local. El Negro, por su parte, logró el tercer puesto tras vencer ayer a Almafuerte de Las Varillas por 86 a 78 con 28 tantos de Lucas Estévez, aunque lamentablemente no le alcanzó para clasificar como mejor tercero.

El partido clave para los rosarinos se dio el sábado, en el que Gimnasia se impuso al Negro por 79 a 77 un partido increíble, que llegó a perder por 18 jugando flojo y sufriendo temprano en el juego la salida traumática de Laboranti descalificado. Temperley había mostrado un gran juego colectivo, con Mariani activo adelante y atrás, más la mano caliente de Estévez, la conducción de Roig y el aporte de Traglia.

Pero en un rato todo cambia y perdido por perdido Gimnasia se la jugó con presión y defensa, confundió a Temperley y aprovechó cada una de sus equivocaciones para meter un parcial de 27 a 12 en el cuarto final, dar vuelta 18 puntos de desventaja y terminar ganando con triple de Sáenz a cinco segundos del cierre.

El deporte tiene tanta belleza como crueldad. Es simplemente un juego, y entonces el azar, la fortuna, viven entremezclándose con el trabajo, el estudio, la preparación y la ejecución. Eso lo hace indescifrable, emotivo, y hermoso, pero a veces también cruel. Detrás del enloquecido festejo de los chicos de Gimnasia, estaba el llanto y la bronca de los de Temperley. Las dos caras del deporte y de la vida.

Gimnasia tiene un equipo de pibes de primer año en la categoría año que hace historia en la ciudad coleccionando logros y que muestra personalidad de la mano de un entrenador de experiencia y jerarquía probada como Gustavo Ténembaum. Los pibes de Temperley también marcaron una era porque supieron ganar el Nacional U15 y desde que comenzaron a jugar juntos se cansaron de ser protagonistas incluso perdiendo a compañeros importantes que fueron tentados por equipos de Liga. Detrás del dolor de la derrota, todos saben que el orgullo no se borra por un mal resultado.

Santa Fe a semis

El seleccionado santafesino Sub 15 derrotó anoche a Corrientes por 60 a 55 en los cuartos de final del Campeonato Argentino que se está disputando en Santa Fe y en Paraná. Con esta victoria, el elenco de Juan Pablo Trogolo logró el pasaporte a las semifinales del certamen. Ahora jugará en busca de la final esta noche desde las 20.30 ante Buenos Aires. El otro cruce será Febamba con Entre Ríos.

En cancha de Regatas, Santa Fe contó con 17 tantos de Facundo Santiago, 11 de Alejo Paoloni, 9 de Valentín Sambrini y 8 de Facundo Tolosa. El elenco santafesinos mantuvo el invicto tras una primera fase perfecta, aunque le costó muchísimo sacarse de encima a un duro rival como resultó ser Corrientes.

Los otros semifinalistas del torneo son Febamba, Buenos Aires y Entre Ríos.

Febamba se metió en las semis tras vencer a Córdoba por 73 a 63, mientras que Buenos Aires le ganó a Mendoza por 72 a 36.

Por último, Entre Ríos doblegó a Chaco por 76 a 60 y también está en carrera por el título y jugará su semifinal en casa.

Por su parte, en la ronda Estímulo, San Juan derrotó a Salta 89 a 43, La Rioja a Santiago del Estero por 74 a 63 y Río Negro a Misiones 80 a 72.

Triunfo del Negro

La Superliga tuvo anoche su quinta fecha y Temperley superó al puntero Atalaya por 85 a 75 con 26 puntos de Julián Matteini, mientras que Maximiliano Yanson hizo 20 en el perdedor.

Además, Municipalidad de Puerto General San Martín derrotó a Echesortu (Lucas Boselli 27) por 82 a 79, en tanto que Talleres de Villa Gobernador Gálvez superó como visitante a Sportsmen Unidos por 61 a 58.

Mientras, Náutico Sportivo Avellaneda se impuso como visitante a El Tala por 75 a 73 y Los Rosarinos Estudiantes derrotó a Caova por 93 a 80.

El 27 habrá fecha con El Tala vs. Sportsmen, Talleres vs. Temperley, Atalaya vs. Estudiantil, Caova vs. Puerto y Náutico vs. Echesortu.

Ascenso

Y en la A2, Gimnasia y Esgrima venció a Unión y Progreso por 74 a 72, mientras que Atlantic doblegó a Ciclón por 69 a 45 y Regatas a Alumni de Casilda por 77 a 64.

Mientras tanto, esta noche se abrirá la novena fecha de la primera B con Atlético Fisherton ante Garibaldi, Talleres de Arroyo Seco frente a Libertad y Universitario ante Central. Por la C se medirán Velocidad frente a Atlanta.