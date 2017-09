Mustachi, sobre su salida del Charrúa: “Me dolió irme así”

Martín Mustachi pasó de estar en Tablada al barrio bonaerense de Libertad de un momento otro. Por una decisión dirigencial se tuvo que ir de Central Córdoba y terminó recalando en Midland. Ya instalado en su nuevo hogar en el oeste de Buenos Aires, y de cara al duelo del domingo ante el Charrúa, el Gitano habló con El Hincha palpitando ese partido tan especial para él.

—¿Cómo se dio tu llegada a Midland?

—Vine por intermedio de un dirigente que, finalizado el torneo, me llamó para sumarme, pero le dije que iba a seguir en Córdoba, que ya tenía la palabra del entrenador y la dirigencia. Después me vi obligado a irme del club, pero por suerte la gente del Funebrero seguía interesado y me contrataron”.

—¿Por qué te fuiste del Charrúa?

—Cuando estaba terminando la pretemporada, me encontré con que parte de la dirigencia no quería que siguiese, cuando ya tenía el contrato listo para firmar. Pese a que el DT me quería, como dos o tres dirigentes no, me tuve que ir.

—¿Sentís que tu salida podría haberse dado de otra manera?

—Ninguno de los que no me querían se animó a hablarme y darme los motivos de porque no me querían. Si me decían en la cara ‘no te queremos’, no pasaba nada, lo iba a entender. Pero me tuve que enterar por Ariel (Cuffaro Russo), a quien le agradezco que me dijera la verdad y que además siempre quiso contar conmigo.

—¿Cuánto te dolió dejar el equipo de esta forma?

—Muchísimo, porque mi idea era seguir en el club. Había realizado una buena pretemporada y estaba luchando para ganarme un lugar. Encontrarme con esto sobre el final fue duro, tener que dejar un grupo donde la mayoría son mis amigos, sumado a alejarme de mi familia y la ciudad… Fue todo muy triste para mí.

—Si te toca convertir, ¿lo gritas?

—No, jamás se me ocurriría gritarle un gol a Córdoba. Siento que es mi casa, mi corazón siempre va a estar en Tablada.

Cuffaro analiza y espera

Central Córdoba realizó fútbol de cara al duelo del domingo a las 15.30 ante Midland en cancha de Atlas. En la práctica de este jueves, el DT paró un equipo con dos variantes obligadas: Renzo Funes por Diego Migueles (golpe en la zona costal) y Cristian Sánchez en lugar de Federico Ferrari (estado gripal), quienes son dudas ante el Funebrero. Si los dos se recuperan, serán de la partida, y el único cambio sería la vuelta de Funes a la mitad de cancha en reemplazo de Lucas Bracco.