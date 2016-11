Música triste, falleció Leonard Cohen

Voz grave y profunda, poesías románticas y espirituales, una estampa gris, de sombrero y aires de caballerosidad. Se apagó Leonard Cohen, el legendario cantautor y poeta canadiense ha fallecido a los 82 años, según se informó a través de su perfil oficial en la red social Facebook.

“Hemos perdido a uno de los visionarios más venerados y prolíficos de la música”, apuntó el texto, que no informó del lugar ni de las causas de la muerte. Lo que sí especificó la escueta nota es que se organizará un homenaje al artista en Los Ángeles, la ciudad en la que residía, en una fecha todavía sin determinar.

Figura imprescindible de los cantautores surgidos en los años 60, Cohen se mantuvo en activo durante toda su vida, combinando música y poesía, y en octubre de este año había lanzado un nuevo disco, “You Want It Darker”.

De familia judía, había nacido el 21 de septiembre de 1934 en Montreal y empezó de joven a interesarse por la poesía y, en especial, por la obra del español Federico García Lorca, haciendo grandes lazos con la cultura española y europea.

Con libros que analizan su escritura y eleaborado estilo literario, Cohen mezclaba reflexiones románticas con temas espirituales y existenciales, se abrieron paso en una escena folk norteamericana en la que figuraban también Bob Dylan o Joni Mitchell, entre otros artistas.

Su alabada carrera, un modelo de referencia para los cantautores de todas las generaciones, incluye otros discos muy destacados como “Songs of Love and Hate” (1971), “I’m Your Man” (1988) o “Various Positions” (1985), en el que aparecía “Hallelujah”, una de sus canciones más populares.