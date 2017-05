Murió Jorge Cyterszpiler, el primer representante de Maradona

El empresario futbolístico Jorge Horacio “el rengo” Cyterszpiler fue hallado este domingo sin vida en inmediaciones de un reconocido hotel Faena del barrio porteño de Puerto Madero, informaron fuentes policiales. Cyterszpiler, que fue el primer representante de Diego Armando Maradona, estaba viviendo hace dos meses en la habitación 707 del séptimo piso del hotel, debido a que se había separado de su esposa y, según dijeron desde su entorno a Noticias Argentinas (NA), se encontraba deprimido por esa situación. Cyterszpiler había nacido en Buenos Aires en 1958 y dedicó su vida profesional a ser representante de futbolistas argentinos.

