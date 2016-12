Murió Carrie Fisher

La actriz Carrie Fisher, conocida por interpretar a la princesa Leia en la saga cinematográfica Star Wars, falleció este martes en Los Ángeles, a los 60 años, según informó su familia a través de un comunicado dado a conocer por la revista People.

Fisher fue hospitalizada en estado crítico el pasado viernes tras sufrir un infarto en un avión que cubría la ruta Londres-Los Ángeles. La intérprete estadounidense recibió maniobras de reanimación a bordo de la aeronave.

El portavoz de la familia, Simon Halls, publico en People una declaración en nombre de la hija de la actriz: “Con una tristeza muy profunda, Billie Lourd, confirma que su amada madre, Carrie Fisher, ha fallecido a las 8.55 de la mañana”.

“Ella era amada por todo el mundo y se la extrañará profundamente”, añadió Lourd en la misma nota, que termina con un agradecimiento de toda la familia por sus “pensamientos y oraciones”.

Cabe recordar que Fisher saltó a la fama tras su papel de princesa Leia en la trilogía de Star Wars de George Lucas: Star Wars: A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980) y Return of the Jedi (1983). Además estaba confirmada su participación en Star Wars: Episodio VIII.