Murió Adam West, el Batman de la serie

Adam West, protagonista de la serie de televisión Batman durante la década de los 60, murió en la noche de este viernes en Los Angeles a los 88 años. Su representante informó que ocurrió tras una corta lucha contra la leucemia, un tipo de cáncer de la sangre.

“Nuestro querido AW falleció anoche. Él era el más grande. Lo extrañaremos como loco. Sabemos que tu lo extrañarás también”, publicó la familia West en la cuenta de Twitter oficial del actor.

West nació en 1928 en Walla Walla, en el estado de Washington, y comenzó su carrera como actor en Hawai en la década de 1950.

La serie Batman, producida por la cadena ABC, comenzó a emitirse por televisión en 1966. West interpretó al propio superhéroe y también a su alter ego, Bruce Wayne.

Decidí que ya que a tanta gente le fascina Batman, yo lo podría amar también

El programa era original en algunos aspectos: los carteles onomatopéyicos como Wham y Pow estampados en las peleas con los villanos, o esas mismas escenas filmadas con plano inclinado.

Fue enseguida un éxito inesperado.

Los nombres de los capítulos también brillaron: Dime quien soy y te diré si estoy –el primero–, Nora Clavícula y su club criminal de damas, Un roto para un descosido y el último, Minerva, mutilaciones y millonarios.

El actor fue durante muchos años sinónimo de Batman. La serie lo catapultó y también lo condicionó: al final de las tres temporadas y 120 capítulos, no pudo conseguir papeles importantes en televisión ni en cine. Era muy fuerte su asociación con el personaje del justiciero enmascarado. Sólo le ofrecieron participaciones secundarias, como en The Outlaws Is Coming y The Girl Who Knew Too Much en la pantalla grande o Family Guy, en la que interpretó a su homónimo Adam West, alcalde de la ficticia ciudad de Quahog. También actuó en The Happy Hooker (La prostituta feliz), Hooper, The Rapture y The New Age.

En una entrevista con la revista Variety realizada hace un año, a West le preguntaron qué significó Batman en su vida. “Dinero”, respondió.

“Hace unos años llegué a un acuerdo con Batman. Hubo un tiempo en el que Batman realmente me impidió conseguir algunos papeles bastante buenos”, recordó en esa entrevista. “Así que decidí que ya que a tanta gente le fascina Batman, yo lo podría amar también. ¿Por qué no? Entonces comencé a reconectarme. Y ví la comedia, el amor que la gente tenía por él, y simplemente lo acepté”, admitió su resignación.

“Nuestro padre siempre se veía a sí mismo como «el Caballero Brillante», y aspiraba a tener un impacto positivo en la vida de sus fans. Fue y siempre será nuestro héroe”, dijo la familia del actor en un comunicado.