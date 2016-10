Murakami, otra vez candidato al Nobel

El candidato al Nobel, HaruDe cara al premio Nobel de Literatura 2016, que se dará a conocer el próximo jueves, el escritor japonés Haruki Murakami, cuyo nombre desde hace algunos años entre los favoritos junto con el del estadounidense Philip Roth, manifestó al respecto que “no me gustaría convertirme en estatua”.

En una entrevista concedida al diario alemán Der Spiegel, el autor de “Tokios Blues” y “Kafka en la orilla”, declaró sobre su reiterada nominación: “Me alegra de verdad que los lectores aprecien mis libros, pero cualquier forma de condecoración es para mí una carga”.

“El Nobel y yo estamos muy lejos. Aunque todas las personas del mundo me aseguraran que estoy cerca, no les creería”, agregó el autor japonés (Kioto, 1949), traducido a más de 40 idiomas y con títulos que se han convertido en bestsellers en numerosos lugares del mundo.

En 2015, el premio Nobel de Literatura, que otorga la Academia Sueca, recayó en la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, autora de “Voces de Chernóbil”, “La guerra no tiene rostro de mujer”, “Los chicos de latón” y Los últimos testigos”.

Nacido en Kioto en 1948, Haruki Murakami es uno de los pocos escritores japoneses que logra con gran prestigio liderar las ventas en todo el mundo. Ha publicado doce novelas, entre ellas Tokio blues, Norwegian Wood, Los años de peregrinación del chico sin color De qué hablo cuando hablo de correr y Underground, y los libros de relatos Sauce ciego, mujer dormida, Después del terremoto, Hombres sin mujeres y El elefante desaparece.