Mundial U17, en la provincia

Premio al esfuerzo silencioso de muchos meses, Argentina fue designada por Fiba para organizar el Mundial Masculino U17 2018, superando las propuestas de Israel y Bulgaria. Las sedes serán Santa Fe y Rosario y la fecha tentativa quedó a resolución. “Estamos muy felices. Es mérito de toda la familia del básquet, que demostró que trabajando en equipo, con seriedad, tiene la potencia necesaria para soñar”, manifestó desde Hong Kong el presidente de CABB, Federico Susbielles. Si bien los estadios que figuran en la presentación ante Fiba son el “Ángel Malvicino” de Santa Fe y el “Claudio Newell” de Rosario, la intención es obtener los fondos para que la ciudad tenga un nuevo estadio. Adrián Ghiglione, subsecretario de Recreación y Deporte de la Municipalidad de Rosario, aportó datos clave: “Estamos muy contentos con la designación. Nuestro objetivo es que este Mundial le deje un legado a la ciudad en infraestructura deportiva, por lo que vamos por la concreción del estadio en el Patinódromo Municipal. Desde 1982 que Rosario no recibe aportes en materia de infraestructura, así que es el momento para que la ciudad tenga un estadio cubierto público. Queremos que el Mundial Sub 17 se juegue en el Patinódromo, donde ya se construyó la zona de vestuarios, sala de prensa y oficinas administrativas”. La emoción invadió al presidente de la Federación Santafesina, Raúl Foradori: “Es una alegría inmensa. Me lo comunicó Susbielles por la mañana y dijo que era una suerte de regalo para el trabajo que hacemos”. Por último, el Secretario de Deportes de Santa Fe, Pablo Catán, resumió el pensamiento del gobierno santafesino: “Ya estábamos contentos por haber sido elegidos entre 24 provincias y ahora que se confirmó la sede, queda demostrado el gran trabajo de todos los actores del básquet santafesino. Tenemos por delante un año de mucho trabajo pero también de mucha alegría”. Rosario, listo para el Provincial El entrenador Andrés Píccoli ya decidió el plantel de Rosario para el Provincial Sub 15 que comenzará mañana en El Trébol y Carlos Pellegrini. El DT, junto a sus colaboradores Diego Paciaroni y Lucas Torta contarán con Matías Federico (Atlantic), Juan Pablo Evangelista (Gimnasia), Jeremías Cardona (Gimnasia), Augusto Torres (Temperley), Tomas Chaparro (Unión y Progreso), Facundo Tolosa (Sportsmen), Martín Allende (Sportsmen), Juan Fernández (América), Mateo Pérez (Náutico), Ignacio Bednarek (Náutico), Martín Godoy (Náutico), y Francisco Andrín (Náutico). En la zona A del certamen estarán los seleccionados de la Cañadense, de Noroeste, Oeste Santafesino y Venadense. Se jugará en Trebolense. En el grupo B jugarán Rafaelina, Reconquistense, Rosarina y Santafesina. Tendrá sede en Carlos Pellegrini, tanto en Americano como en San Martín. Rosario debutará mañana a las 21 ante Reconquista. En los duelos locales, Echesortu superó como visitante a Atalaya por 72 a 67 en la continuidad de la novena fecha del certamen de A1. En primera B, en tanto, América llegó a su 14° victoria seguida al ganarle a Libertad por 82 a 62, pero sufrió la expulsión de John Thomas. Además, Calzada superó 113 a 90 a Talleres de Arroyo Seco, Universitario 87 a 52 a Unión de Arroyo Seco y Central a Maciel 69 a 47. En la C hoy jugarán Paganini con Ben Hur.

: Trying to get property of non-object inon line