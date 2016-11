Multitudinario acto del FIT

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) realizó ayer un multitudinario acto en la cancha de Atlanta, en donde señalaron que “día a día crece la bronca contra el gobierno, pero no hay que permitir que esto sea utilizado para lograr la vuelta del peronismo al poder”.

El cierre del acto en el estadio León Kolbovsky del barrio porteño de Villa Crespo, al que concurrieron unas 20 mil personas según los organizadores, estuvo a cargo del ex candidato presidencial del Frente de Izquierda, el ex diputado nacional Nicolás del Caño, quien trató de diferenciar a ese espacio no sólo del gobierno, sino también de la oposición.

“Día a día crece la bronca contra el gobierno, pero no vamos a permitir que esto sea utilizado para lograr la vuelta del peronismo al poder”, expresó Del Caño, al tiempo que fustigó a las distintas líneas de ese movimiento político. En este sentido, el ex legislador afirmó que “miles depositaron su expectativa en el kirchnerismo y la respuesta que encontraron fueron los bolsos de (José) López , creyeron en el discurso de los derechos humanos y se encontraron con (el general César) Milani y el Proyecto X”.

“Si (el presidente Mauricio) Macri pudo avanzar fue gracias al apoyo que le dio el Frente Renovador de (Sergio) Massa en Diputados y el Frente para la Victoria en el Senado, que le votaron todas las leyes”, continuó Del Caño. En esa línea, agregó que “también fueron cómplices los gobernadores y la burocracia sindical de la CGT, que dejaron pasar despidos y pérdida salarial sin siquiera convocar un paro de 24 horas”.

Otra de las oradoras del acto en el estadio bohemio fue la diputada nacional Myriam Bregman, quien apuntó a la cuestión de género y resaltó que “la fuerza de las mujeres irrumpe de forma explosiva en diferentes partes del mundo”. Bregman denunció que “más de 300 mujeres mueren al año por abortos clandestinos” y agregó: “Tanto el gobierno macrista como el anterior de los Kirchner se han negado a resolver las demandas más elementales, como establecer refugios para las víctimas de femicidios, garantizar un mismo salario por igual tarea y guarderías en los lugares de trabajo”.

“Muchos se sacan la foto con el cartelito de Ni una menos, pero condenan a miles de mujeres a los peores trabajos, a la miseria y la desocupación”, remató la dirigente de la agrupación Pan y Rosas al apuntar a los políticos de los partidos mayoritarios.

A su turno, el referente de los metrodelegados porteños Claudio Dellecarbonara cuestionó la “tregua” de la CGT y afirmó: “Necesitamos echar a la burocracia sindical y pelear por sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados democráticos, combativos e independientes del Estado”. Por su parte, otro de los oradores, el diputado nacional y dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola, señaló: “Esta es la contracara de esta maniobra política de la CGT del ajuste, que marchó bajo el alero de las organizaciones sociales, para no hacer un paro activo nacional y un plan de lucha capaz de quebrar el ajuste en marcha contra los trabajadores”.

También hicieron uso de la palabra los dirigentes Alejandro Crespo y Soledad Sosa del PO y el gremialista Rubén “Pollo” Sobrero por la Izquierda Socialista. La izquierda santafesina estuvo representada por una nutrida columna, al frente de la cual se destacaron los dirigentes rosarinos Octavio Crivaro y Virginia Grisolía.

Desde el FIT describieron el acto en Atlanta como “histórico” ya que se trató de la primera vez en décadas que el trotskismo organizó un acto en un estadio de fútbol. Más allá de las tensiones internas propias de todo frente, el acto evidencia una continuidad de la coalición integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y la Izquierda Socialista (IS), conformada hace cinco años.

Tras los discursos, la multitud vibró con una original versión de “La Internacional”, interpretada por la cantante y actriz Flor Benítez y el grupo Artistas con el FIT, dirigido por Facundo Abraham.