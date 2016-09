Mujica: “Si el Estado no se ocupa, el mercado no lo arregla”

“La economía que tenemos reparte mal, si los Estados no tienen políticas que se preocupen, el mercado no arregla esto”, lanzó el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica en su paso por Rosario. El actual senador del vecino país atendió a la prensa antes de participar de un encuentro de cooperativistas que se realizó en la Asociación Empresaria.

Sin el habitual “cassette” que se ponen los políticos para hablar sin decir nada, Pepe enarbola un discurso de unidad y solidaridad que con su forma de modos simples y refranes populares logra llegar a quien lo escucha.

La coyuntura lo llevó a responder primero sobre el cambio de gobierno en Argentina. “Deseo que le vaya lo mejor posible al pueblo argentino. Si el gobierno es más de derecha, de izquierda, es un problema de Argentina, lo tendrán que resolver los argentinos, pero cuenten con nuestra solidaridad cuando las papas quemen”, respondió.

Enseguida, Pepe insistió con su histórica postura latinoamericanista: “Siento pertenecer a una patria común. Tanto nosotros como los argentinos y los latinoamericanos tenemos una deuda sin saldar con los viejos libertadores: la creación de una Nación común”.

Y continuó: Eso no significa perder patria ni soberanía, significa construir un paragolpes que nos represente en el mundo y que nos dé estatura mundial. Atomizados, de a uno, no somos nada en el mundo de hoy”.

Concentración de la riqueza

“La economía que tenemos reparte mal. Si los Estados no tienen políticas que se preocupen, el mercado no arregla esto. Esa es la contradicción y estamos viviendo un momento de la civilización donde la tasa de interés que globalmente produce el capital es más importante en su crecimiento que el de la economía en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la guita se concentra cada vez más y el valor del salario no varía”, analizó Mujica.

“Triunfar derrotado”

En un tramo de la conferencia de prensa, le recordaron a Mujica su pasado tupamaro y le preguntaron si cree que se cumplieron los “objetivos” por los cuales las guerrillas en Latinoamérica tomaron las armas en los 60 y 70. “En parte creo que sí porque los gobiernos tuvieron que mirarse al espejo y generaron políticas sociales que de otra manera no hubieran llegado”, respondió el sin entrar en provocaciones.

“A los que plantearon la ley de 8 horas en Chicago, hace muchos años, los mataron a todos. 50 años después nadie discute la ley de 8 horas en el mundo. Muchas veces en la vida se triunfa derrotado porque quedan cosas que no se pueden olvidar”, completó.

“Vivir con intensidad”

Pero no sólo de política habló Mujica. El senador uruguayo desplegó su sabiduría para aconsejar “vivir la vida”, tomarse un tiempo para “hacer lo que a uno le gusta”. Y explicó: “La vida es hermosa, vale la pena vivirla con intensidad y recordar que cada minuto se nos va y no se compran minutos de vida. No se puede ir al supermercado y decir «deme 5 años de vida». Por lo tanto ese tiempo tratá de usarlo para vivir no para vegetar”.

“La única diferencia que tiene este mono raro que es el hombre es que le podemos dar un rumbo a nuestra vida porque tenemos consciencia de existencia. Si no le das un rumbo, no te preocupes, el mercado le va a dar un rumbo y vas a terminar jubilándote de trabajar para una multinacional y el día que te vayas del planeta va a haber otro que te sustituya. O puedes vivir gastando parte de tu vida en el amor y en la solidaridad, tratando de arrimar un escaloncito humilde al legado que nos ha dado la civilización”, amplió.

“Todo depende de cada uno. O el mercado te roba la vida y te transforma en un espléndido pagador de cuotas o te administrás de tal manera que tienes tiempo para vivir, que es hacer lo que a uno le gusta”, finalizó.

“¿Es peor la droga o el narcotráfico? El narcotráfico”

Una porción importante del incremento de la violencia y los homicidios en Rosario está ligado al crecimiento del narcotráfico. Uruguay rompió la inercia de los países de la región y sus políticas represivas al consumo de drogas al avanzar en un sistema novedoso para el caso de la marihuana: la regulación. En una jornada donde los rosarinos salieron a las calles a pedir por mayor seguridad, el camino que tomó Uruguay durante la presidencia de “Pepe” Mujica merece ser, por lo menos, contemplado.

“Yo no sé lo que hay que hacer en la Argentina. Yo solo puedo recordar lo que dijo (el físico Albert) Einstein: si tu quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo”, parafraseó Mujica.

“Tenemos que cambiar de estrategia y plantear otras cosas porque lo que vinimos haciendo no da resultado. Esto no es una apología de la droga, es poner en la balanza qué es peor, si la droga o el narcotráfico. Yo soy de los que piensa que el narcotráfico es peor. No creo que las drogas son buenas, ninguna adicción es buena, salvo el amor”, abundó.

“No tomen lo que está haciendo Uruguay como panacea. Uruguay está intentando otro camino, hay que buscar otra salida, ésta es una guerra que estamos perdiendo por todos lados”, sostuvo el ex presidente uruguayo.

“En Uruguay hay una regulación de un mercado que existe. Empezamos por reconocer un dato de la realidad: ese animal existe. Si lo dejo clandestino, ese animal es peor, entonces tenemos que identificarlo. Tenés una dosis que la podés comprar limpiamente y cuando querés más, estás enfermo y tenés que ir al hospital”, agregó.

“No puedo perseguir gurises porque tienen la fantasía de creer en la felicidad con un cigarro. No los puedo transformar en delincuentes. No lo voy a arreglar a palos, lo voy a arreglar tratándolo mejor y tratándolo de convencer de que agarre para el otro lado”, finalizó.

Honoris Causa y encuentro con jóvenes

El ex presidente de Uruguay Pepe Mujica disertará hoy, acompañado por el gobernador Miguel Lifschitz, sobre política y juventud; militancia y organización de jóvenes en tiempos de globalización capitalista. El encuentro, organizado por el Gabinete Joven del gobierno santafesino, difundido en las redes sociales bajo el hashtag #PepeEnROSARIO, se realizará a las 11 en el Galpón 17, en Estévez Boero 500. Previamente a esta actividad, Mujica recibirá el diploma que lo convertirá en Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Rosario. La ceremonia está prevista para las 9 en el Espacio Cultural Universitario, de San Martín 750.

