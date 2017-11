Mujeres marcharon a puro cántico contra la violencia machista

“Hay un machista suelto en La Rosada/ que quiere a las mujeres todas calladas/no queremos más femicidios, ni trata, ni explotación/queremos en la farmacia misoprostol”; “Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer/arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer/ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven / abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer/arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer”; “A ver, Mauricio, a ver si nos entendemos / las mujeres nos morimos por abortos clandestinos / salimos a la calle / salimos a luchar / por aborto libre / seguro y legal”. Esos fueron algunos de los cánticos de las más de cuatro cuadras de militantes feministas, organizaciones sociales, gremiales y políticas que marcharon por el Día de la no violencia contra la mujer desde la plaza Montenegro, por calle San Martín y hasta las escalinatas del Parque España.

Sobre la vera del río Paraná, cientos de mujeres y hombres exigieron una vida libre de violencia machista y reclamaron al Estado que promueva derechos que expresen los cambios culturales en la sociedad.

Las manifestantes llevaron pancartas, banderas con la consigna Ni Una Menos, remeras alusivas, bombos, redoblantes y mucho color que no pasó desapercibido en las largas columnas que conformaban la marcha.

En el documento que se leyó sobre el escenario se advirtió que “en el presupuesto nacional 2018 no se ven reflejadas nuestras demandas, no se leen en sus más de 300 páginas cuál es el plan para cerrar las brechas de género, no contempla la situación y la desigualdad entre varones y mujeres; es ciego frente al género, reproduce la desigualdad y no implementa medidas concretas para terminar con la violencia machista”. Ese fue sólo uno de los tantos párrafos que a viva voz resonaba en el parque España.