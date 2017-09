Muertes de David y Emanuel: armas y balas plantadas

“Desde un principio dije que las armas y la pólvora en la mano de mi hermano fueron plantadas. Pero bueno, a veces la gente no cree eso y se deja llevar por la información de la policía”, dijo Germán, hermano de David Campos, uno de los dos muchachos que fueron asesinados, en junio pasado, tras una persecución policial. Ayer, el fiscal Adrián Spelta, luego de la detención de 18 policías, contó parte del informe balístico que contradice el acta policial. El arma, que la versión oficial sindicó en manos de David, tenía dos vainas percutadas con una aguja diferente a la del revólver. Por lo que es claro para el fiscal que no se disparó en el lugar y que esa arma fue plantada.

Alejandro Emanuel Medina, de 32 años, y David Ezequiel Campos, de 28, salieron la noche del jueves 22 de junio. Fueron a un boliche. Cerca de las 11 del día siguiente Emanuel iba al mando del auto de David, un Volkswagen Up que compró en cuotas gracias a su trabajo, explicó su familia. Por motivos que no están claros se inició una persecución policial en zona sur que duró una media hora. Finalmente las víctimas terminaron accidentándose contra un árbol, en Callao al 5700. Los cuerpos terminaron con 9 orificios de bala para el conductor y 4 para su acompañante.

El acta policial dijo que durante la persecución les habían disparado desde el VW y respondieron al fuego. En el interior de este vehículo se encontraron dos armas y el dermotest realizado a Campos dio positivo. Durante la tarde de anteayer, 18 uniformados del Comando Radioeléctrico y Policía de Acción Táctica fueron citados a la sede de la Unidad Regional II y quedaron detenidos.

La pericia balística fue determinante. Tres de los 18 uniformados dispararon sus armas contra las víctimas, dijo el fiscal. En cuanto a las pericias de las armas halladas, según el acta policial, en el auto de las víctimas se concluyó que el arma adjudicada a Medina tenía aptitud para el disparo pero no fue usada. La víctima no tenía partículas de pólvora en las manos. Mientras que el arma que la Policía dijo haber encontrado en las cercanías de Campos, tenía en su interior dos vainas percutadas. Pero ambas no fueron disparadas en ese momento. La aguja percutora del revólver no coincide con el golpe que se marca en la vaina al disparar. Incluso, esas dos vainas fueron disparadas por diferentes armas, explicó el fiscal.

Germán, el hermano de David llegó ayer a la Fiscalía para una reunión con Spelta. Sus padres se presentaron como querellantes y son acompañados legalmente por la Multisectorial contra la Violencia Institucional. La familia de Alejandro Medina también se presentó pero fueron rechazados por un juez de primera instancia “porque Alejandro tiene un hijo”, explicó la abogada Marcia López, quien añadió que la decisión está apelada.

Los familiares están molestos por la falta de información oficial. “Vamos a pedir que haya una mayor comunicación con nosotros. Tratemos de que nos enteremos primero nosotros y después los medios”, detalló. “Desde un principio dije que las armas y la pólvora en la mano de mi hermano fueron plantadas. Pero bueno, a veces la gente no cree eso y se deja llevar por la información de la Policía”, dijo Germán.

“Vamos a seguir a fondo con esto, tratar de que paguen todos. Los 21, no sólo los 18 que están detenidos por el momento. Y sobre todo limpiar el nombre de David y de Emanuel porque los han tratado de todo en este tiempo. Es feo ser hermano y escuchar que lo traten de choro, asesino, narco, todo eso”, afirmó.

Spelta explicó que hoy llevará a los uniformados –10 miembros del Comando, incluido el jefe de tercio que estaba en el lugar y 8 efectivos de la PAT– a una audiencia imputativa que empezará a las 13. Las imputaciones girarán en torno del doble homicidio, al menos para tres de ellos, y encubrimiento, en principio. En cuanto al resto de la información el fiscal prefirió ser cauto. Dijo que dará a conocer los datos del caso en forma detallada ante el juez y allí explicará por qué razón dio positivo el dermotest de Campos, cuando el arma que se le atribuyó no fue disparada. También adelantó que pidió una ampliación de la pericia balística a Gendarmería para determinar a qué armas pertenecen las dos vainas percutadas que se encontraron en el arma que se ubicó cerca de David.