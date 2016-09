Moyano: “La reunión con el Gobierno no sirvió y la CGT debe convocar a un paro”

El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, manifestó hoy su disconformidad con los resultados de la reunión entre el gobierno y la CGT, por lo que consideró que “hay que ir al paro directamente”.

“Fue una reunión más de lo mismo, no hubo resultados, hay que ir al paro directamente. No creo que el presidente tenga la sensibilidad y la rapidez para solucionar algunos temas en lo que resta del año”, expresó Moyano.

“Mientras tanto, voy a insistir con el paro o con una movilización a Plaza de Mayo porque una reacción de este sector del movimiento obrero tiene que haber”, añadió el dirigente sindical en declaraciones formuladas esta mañana a radio Nacional.

El Gobierno y la CGT acordaron ayer ingresar en un compás de espera de diez días para dar respuestas a los reclamos sindicales, plazo en el que también se abrirían negociaciones con los empresarios.

Esto se resolvió tras una reunión que la plana mayor de la central obrera mantuvo con los ministros de Hacienda, Alfonso Prat Gay; de Producción, Francisco Cabrera, y de Interior, Rogelio Frigerio, junto con el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, en la sede de la cartera laboral.

“En el (Comité Central) Confederal el cien por ciento de las organizaciones (gremiales) pedían una jornada de protesta, un paro o una movilización. Si no se hace, entonces fue ficticio el Confederal”, señaló a su vez Moyano.

“Si vamos a hablar con los funcionarios pero solamente se firmó un acta de compromiso pero no se aseguró la eliminación del impuesto a las ganancias, no se puede reabrir paritarias, no se aseguró un bono para fin de año, entonces fue más de lo mismo”, agregó.

El dirigente gremial señaló que las organizaciones solicitan, entre otras cosas, la reapertura de paritarias aunque descreyó de que el gobierno “tenga la voluntad” de otorgar un bono a fin de año para jubilados y trabajadores.