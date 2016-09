“CFK no tiene posibilidades desde el punto de vista electoral”

El ex secretario general de la CGT Hugo Moyano consideró hoy que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “no tiene ninguna posibilidad de nada desde el punto de vista electoral”.

“Para mí, el kirchnerismo es un tema terminado. No tiene ninguna posibilidad de nada desde el punto de vista electoral. Es un hecho que nadie quiere que se vuelva a repetir”, sostuvo el referente gremial.

En diálogo con Radio Continental, el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones se mostró “convencido” de que la carrera política de la exjefa de Estado está “terminada”.

“Si cuando tuvo el poder absoluto no supo administrarlo para que no pase lo que pasó, evidentemente no tiene ninguna posibilidad. Demostró que no está en condiciones de conducir un país, porque no lo hizo como correspondía. Se peleó con todos, había una división total. A quienes apoyamos en sus principios nos maltrató”, finalizó.

Comentarios