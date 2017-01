Montoya está feliz por el contrato con el Sevilla

Bien empieza lo que bien termina. Ese debe ser el pensamiento de Walter Montoya en estos momentos, luego que la larguísima novela sobre su futuro llegara a buen puerto con la venta al Sevilla de España que comanda el casildense Jorge Sampaoli.

“Estoy feliz porque este momento es único para mí, por eso aprovecho y disfruto el día a día. Se va terminando esta novela como llamaron muchos y gracias a Dios se pudo dar una transferencia a Europa”, reveló el carrilero.

En diálogo con TyC Sports, el chaqueño añadió: “Tengo una satisfacción muy grande porque en lo personal es buenísimo. Mañana (por hoy) estoy viajando con mi representante y ahí sabremos si nos quedamos o si venimos y me quedo hasta junio en Central”.

“Lo tomé todo con mucha tranquilidad y con mucho humor. Le agradezco tanto a (Marcelo) Gallardo como a Guillermo (Barros Schelotto), porque fue algo espectacular que me quieran y se fijen en mí, pero no tenía preferencia ni por uno ni por otro: quería ir afuera”, remarcó.

Tras señalar que aprendió “mucho” en la etapa de Eduardo Coudet como entrenador, así como de todos sus compañeros en el Canalla, Montoya manifestó: “Mi sueño de jugar en primera lo cumplí nada menos que en Central. Los hinchas tomaron a mal que yo dije que quería un cambio de aire, pero lo dije porque me quería ir afuera”.

“En lo personal me fue muy bien, pero en lo grupal me quedé con la espina de ganar un título. Me dolió más perder con River que con Boca”, aseveró.

Montoya firmará un contrato hasta 2021 con el Sevilla, según anunciaron desde el club andaluz. De todas maneras, aún no se especificó la fecha en la que el futbolista se integrará en el equipo europeo.

“El Sevilla FC se hará con los servicios del centrocampista Walter Montoya, si pasa el pertinente reconocimiento médico”, anunció la institución ibérica ayer en un comunicado sobre el jugador de 23 años.

“Los acuerdos son totales tanto con su club de origen, Rosario Central, como con el propio futbolista, que firmaría por las próximas cuatro temporadas y media, esto es hasta el 30 de junio de 2021”, añadió.

Se desconoce si Montoya se incorporará de inmediato al equipo sevillano, donde actualmente no hay plazas para jugadores extracomunitarios.

En tanto, Central dio a entender en su página web que Montoya podría continuar seis meses más en el club argentino.

Según la prensa española, el Sevilla desea que el brasileño Paulo Henrique Ganso o el japonés Hiroshi Kiyotake salgan de la entidad antes del final del mercado de invierno (hasta el 31 de enero) y así liberar una plaza para Montoya.

“El montante del traspaso tiene variables en función de si Walter se queda o no en los seis próximos meses. Es por esta razón que las cifras serán comunicadas una vez que la situación se aclare con el club español en los próximos días”, señaló Central.