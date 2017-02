Montero ya confirmó a los marcadores centrales

Mientras espera que se complete el plantel con la llegada de al menos un refuerzo más, Paolo Montero va definiendo cuestiones con los jugadores que tiene a mano. En ese sentido, el uruguayo adelantó algo que hasta ahora estaba en duda, quién sería el compañero de zaga del recién llegado José Leguizamón. Y el elegido no fue ninguno de los marcadores centrales de oficio con los que cuenta el plantel. Montero se quedó con Mauricio Martínez, que viene cumpliendo ese rol en los últimos dos ensayos de pretemporada.

La actualidad del equipo, la necesidad de mejorar en ofensiva, y la competencia entre los jugadores por estar entre los once, fueron algunos de los temas que tocó Montero en la extensa conferencia que brindó tras la práctica de este jueves.

—¿Se practica de otra manera sabiendo que hay una fecha tentativa de inicio del torneo? ¿O da lo mismo?

—Los pasos continúan igual, lo que cambia es la cabeza del jugador, que espera que el próximo fin de semana empiece el campeonato, y ahora trabaja para llegar a ese fin de semana. Es natural. En los equipos importantes como Central, con jugadores de tanta jerarquía, ellos quieren el día a día para llegar al fin de semana. Es natural que la cabeza cambie, pero los trabajos siguen siendo los mismos.

—¿Qué necesitas mejorar de cara a Godoy Cruz?

—Creo que defensivamente hemos mejorado mucho. Y tenemos que mejorar mucho más en la faz ofensiva. De todos modos, por momentos hemos tenido partidos muy buenos, y también otros no tan buenos. Pero siempre hemos generado situaciones de gol. Sabemos que a nivel ofensivo tenemos que generar mucho más, y ser más concretos.

—¿Ya tenés decidido quién va a acompañar a Leguizamón en la zaga para el reinicio del campeonato?

—Si todo sigue así, vamos a conformar dupla con Leguizamón y Martínez, que viene jugando de arranque en los últimos amistoso. Si Dios quiere, esa va a ser la dupla. Si no pasa nada grave, va a seguir así.

—¿En algún aspecto sentís que los complicó o perjudicó este retraso en el inicio del campeonato?

—Creo que en nada. Como entrenador, con este retraso, se pudo trabajar mucho más y no se van a tener excusas de que no hubo tiempo para trabajar. Nos sirvió porque ahora, por suerte, se sumó Pinola, Marco (Ruben) ya está trabajando con el grupo, y ahora tenemos casi todo el plantel a la orden salvo alguno que hoy no se pudo entrenar por molestia, pero nada grave. Eso para nosotros es muy importante para generar la rivalidad sana entre los jugadores que aumenta el nivel de juego de cada uno.

—¿Sentís que tenés un nivel parejo en todos los jugadores?

—En los puestos más importantes, que es la columna vertebral, sí. En los zagueros, en el medio y en los puntas. Volvió Germán (Herrera) muy bien, Fabián Bordagaray hizo goles y eso les va levantar el nivel a Marco (Ruben) y a Teo (Gutiérrez). Para mí lo más importante es la columna vertebral, de ahí sale todo.

Si hay un tercer cupo, espera poder usarlo

Montero admitió que, en caso de que AFA habilite un tercer cupo para refuerzo, le gustaría poder utilizarlo. Pero, además, insistió en la necesidad de sumar a Carrizo y elogió la polifuncionalidad del mediocampista.

—Si AFA aprueba el tercer cupo ¿ves necesario utilizarlo?

—Y podríamos. Ojalá se pudiera utilizar. Y más por el fútbol argentino, para todos los que juegan Copas sería importante contar con un tercer cupo. Para nosotros también porque no hay que olvidarse que acá se fueron jugadores que, a la hora de crear fueron capangas, como dicen ustedes: Lo Celso, Montoya, Cervi antes. Son jugadores que a la hora de generar eran importantes, los veía en la tele. Ojalá que se puedan reemplazar, aunque los jugadores que están acá lo vienen haciendo bien. De cara al campeonato contamos con estos jugadores, es lo que tenemos y estamos contentos.

—Si suman a Carrizo y habilitan el tercer cupo, ¿apuntás a un volante derecho? ¿O Carrizo podría cumplir esa función?

—No pienso de esa manera. Sólo cuento con los jugadores que están, con los que estamos acá. No pienso en el “si tuviese”. Hechos y la realidad. La realidad es que estoy acá, con ustedes, en Central, y en Rosario.

—Pero si pensás en el puesto que utilizarías a Carrizo…

—Por algo lo pedimos. Juega por afuera, de ocho, por el medio y por izquierda. Más claro imposible. Aparte, dije que si se iba Montoya íbamos a pedir en ese puesto. Nunca cambié nada.

Pinola cerca de la vuelta

El regreso al fútbol oficial de Javier Pinola está cada vez más cerca. Con más de 9 meses de inactividad, tras la fractura de tibia que sufrió el pasado 12 de mayo jugando ante Atlético Nacional de Medellín en Arroyito, el defensor no volvió a jugar.

Pero Montero adelantó una de las noticias más esperadas para el Mundo Central, que Pinola podría hacer un rato de fútbol en el próximo amistoso, ante Vélez.

De todos modos, el DT auriazul puso algunos reparos. Inclusive, anunció que no lo piensa a Pinola para el arranque del torneo, ante Godoy Cruz de Mendoza. Pero no hay dudas de que el hecho de que empiece a sumar minutos en cancha, es algo muy auspicioso pensando en su retorno a pleno.

—¿La idea es que Pinola sume minutos en el próximo amistoso con Vélez?

—Lo vamos a analizar mañana (por este viernes), pero si Dios quiere, si sigue así, va a sumar minutos. Vamos a jugar dos partidos de 80 minutos, no digo que sume los 80, pero de a poquito va a ir estando. Tras la última revisación médica que le realizaron, dijeron que está habilitado para hacer todos los trabajos en forma normal. En los últimos días hizo todo, inclusive ejercicios de contacto con los compañeros.

—Si sigue así, ¿la idea es contarlo al inicio del torneo?

—No digo de contarlo de arranque porque Javier hace ocho meses que no está en contacto con la pelota, y que no choca con un compañero entrenando. Para el principio con Godoy Cruz no, pero iremos evaluándolo y sumando minutos.

—¿Planean trabajos especiales con él para su puesta a punto?

—Sí, se está planificando hacer durante la semana partidos con la reserva o con algún equipo regional para que sea diferente y para que no lo cuiden tanto. Un compañero, en una práctica, si tiene que chocar con Javier, de repente se frena inconscientemente. Eso es lo que se va a ir buscando para tenerlo cuanto antes a disposición.

Amistoso en veremos

Recién en la tarde de este viernes se resolverá si Vélez viaja para jugar el amistoso de mañana. Es que el pronóstico anuncia que caerá mucha agua en las próximas horas. Si esto sucede, hay muchas chances de que los de Liniers suspendan el viaje y el ensayo.

Por las dudas, Montero ya tiene previsto que se jueguen dos partidos de 80 minutos, en horario matinal, en el Gigante. En el equipo principal, sumará minutos Ruben, que sólo había participado en el primer amistoso de la pretemporada. El delantero dejó atrás un problema en el talón izquierda, y estará de arranque.

El que está en duda para integrar el supuesto once titular es Gustavo Colman, que padece una sobrecarga en el aductor derecho. Otro que podría perderse el amistoso es Hernán Menosse, que estaría en el equipo alternativo. El uruguayo también tiene una sobrecarga muscular, pero en el isquiotibial derecho.