Montero: “Tengo una fe bárbara. Estoy convencido de que vamos a salir”

Con fuerzas y convencido de que su equipo se clasificará a la semifinal de la Copa Argentina. Y confiado de que sus dirigidos revertirán el mal presente. Así lo expresó Paolo Montero en la conferencia de prensa que brindó tras el entrenamiento del sábado en Arroyo Seco. El DT habló sin casete y no esquivó el momento que atraviesa Central en la Superliga. Y al ser consultado sobre si una eliminación de la Copa podría significar el final de su ciclo, el uruguayo dijo que contestará “el lunes después del partido”.

“Ya lo tengo en el ADN, sé que es el fútbol. Hace de los seis años que estoy en un vestuario con mi padre, que no fue una persona normal. Pero me miro con los jugadores y estoy convencido que vamos a revertir la situación, re convencido. Son momentos que se dan. Arrancamos empatando bien y fuimos de mayor a menor. No voy a mentir porque lo ve todo el mundo. Pero le tengo una fe bárbara al plantel y a los jugadores”, comentó el técnico.

También habló de Diego Rodríguez (“nunca lo tuve en duda”), uno de los jugadores más cuestionados por la gente. Y al ser consultado sobre si escuchó el pedido de los hinchas tras la consagración de la reserva en Copa Santa Fe, en la cual pedían por la titularidad de Jeremías Ledesma, sentenció: “Vi el partido por internet. Se que Jeremías es terrible golero, se merece la actuación que tuvo. En internet no se veía ese pedido, no lo escuché sinceramente”.

—Con Boca tomaste recaudos por el potencial del rival, ¿y ahora con Godoy Cruz?

—Tenemos que ir cautos porque llegan muy bien. Los recaudos que se tomaron con Boca fueron por la velocidad y para sacarle metros a Benedetto y Pavón. Y ahora es un juego diferente porque el Morro (NdR: el uruguayo Santiago García) juega muy bien de espaldas, tiene oficio, es un goleador, pero con menos velocidad que los de Boca. Nosotros vamos a querer ser protagonistas. Estamos obligados a conseguir el triunfo por los antecedentes de Central. La gente te pide por la calle que estás obligado a llegar a la final y los jugadores lo saben. Es un torneo corto que te da la chance de ir a las copas internacionales y la gente quiere eso también. El equipo va a buscar ser protagonista.

Confirmó al Ruso y apostará por el pibe Pereyra

“Si Dios quiere y estamos todos bien, está casi todo definido. Lo que sí puedo confirmar es que si Joaquín Pereyra sigue así va a ser titular y otro que confirmo es al Ruso Rodríguez”. La frase corresponde al entrenador de Rosario Central, el uruguayo Paolo Montero, y es la respuesta al interrogante que se le hizo en la conferencia de prensa con respecto a si ya tenía el once para el lunes en cancha de Instituto.

La única duda que tiene el director técnico es sobre quién será el acompañante de Marco Ruben en la delantera. Es que más allá de que todo indica que será Germán Herrera, el DT canalla dijo que recién hoy, en el ensayo de pelota detenida, confirmará si va el Chaqueño de entrada o bien Fernando Zampedri. “Vamos a conversar entre nosotros con el cuerpo técnico y dar el equipo”, sentenció al respecto.

De esta manera el probable once que saldrá ante Godoy Cruz será: Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Fernando Tobio, Alfonso Parot; Washington Camacho, Mauricio Martínez, Federico Carrizo; Pereyra; Ruben y Herrera o Zampedri.

Tomando como parámetro el equipo que utilizó el fin de semana pasado en la derrota ante Argentinos por la Superliga y que es casi un hecho de que juegue el Chaqueño serán 5 cambios. Los que ingresan son Tobio, Parot, Carrizo, Pereyra y Herrera; mientras los que salen son: Santiago Romero, Elías Gómez, Leonardo Gil (baja obligada por suspensión), Gustavo Colman y Zampedri.

Además, con la confirmación de Pereyra como titular, el entrenador decidió no modificar el esquema y seguir con el 4-3-1-2 que utilizó ante el Bicho. Vale recordar que en la semana también probó con cuatro volantes en el medio, ya que en dos prácticas utilizó a Maximiliano González y no al juvenil.