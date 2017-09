Montero: “Tenemos que seguir mejorando, hay que buscar variantes”

A la hora de analizar el empate de ayer ante San Lorenzo, Paolo Montero reconoció errores de su equipo. Principalmente, el más evidente, la falta de generación de juego.

El DT habló de la necesidad de “seguir trabajando para buscar variantes”, y también pidió “paciencia”. A la vez que no dudó en aceptar que el resultado “fue justo” y que a su Central le cuesta resolver cuando “el rival se mete atrás y le cierra espacios”.

Como contrapartida, Montero destacó las mejoras en la faz defensiva, y no ocultó su satisfacción por el buen rendimiento que viene mostrando en ese sector Mauricio Martínez, el mejor del equipo en el empate de ayer.

—¿Qué errores te parece que cometió el equipo?

—Por momentos fuimos impacientes buscando el último pase. Tenemos que tener más paciencia, seguir elaborando mucho más. Hay que seguir mejorando en ofensiva, pero me deja contento que mantuvimos el cero en el arco propio.

—A la hora de analizar las razones del empate jugando un tiempo con un hombre más, ¿hubo mérito de San Lorenzo, o defecto de Central?

—No le saco mérito al rival, digo que nosotros tenemos que seguir trabajando en la elaboración, somos consciente que hay que seguir mejorando en ese aspecto. Además, no es una justificación, pero hay muchos jugadores que se están conociendo.

—Teniendo en cuenta que el rival jugó con mayoría de suplentes, ¿considerás que el equipo dio un paso hacia atrás?

—Con estos rivales de jerarquías, uno nunca analiza si juega ante titulares y suplentes. San Lorenzo es un equipo grande que está en la Copa y tiene un plantel largo. No puedo considerar que, por no ganar el partido, dimos un paso hacia atrás.

—¿Perdieron dos puntos?

—Pienso que, por cómo se dio el partido, perdimos dos puntos la fecha pasada con Colón. Con San Lorenzo, me parece que el empate fue justo.

—¿Qué rescatás?

—Me deja contento que, más allá de las dificultades, el equipo siempre busco. Pero está claro que fallamos casi siempre en el último pase.

—Hubo otro buen partido de Martínez

—Sí, ese es otro tema que me pone bien, estoy contento por él. Viene demostrando que quiere ser titular. Y está laburando muy bien en el día a día. Las cualidades de Martínez no me sorprenden. Además, está jugando con mucha personalidad, y lo está haciendo con el oficio del zaguero.

—¿A Central le cuesta resolver cuando se le meten atrás?

—Sí, es real. Son situaciones que tendremos que ir mejorando, especialmente cuando juguemos en casa. Tenemos jugadores de calidad y el rival busca cerrar espacios.

—Da la sensación de que lo bueno en este arranque de torneo es que al equipo le llegan poco. Pero les falta generación de juego.

—Coincido. Y es un problema del cuerpo técnico. Nos hacemos responsables. Tenemos que seguir trabajando y creciendo en la semana para buscar variantes.