Montero, sobre Pinola: “Es el mejor zaguero del país”

El Mundo Central sigue inquieto por los fuertes rumores que indican que Javier Pinola pedirá ser transferido a Boca o a River. Los dos más poderosos del fútbol argentino tienen apuntado al defensor Canalla como prioridad entre los refuerzos que buscan para afrontar lo que viene. Y en Arroyito no quieren desprenderse del jugador, que todavía tiene un año de contrato por cumplir.

La situación planteada, tan conocida como preocupante para la directiva centralista, recién será develada por el propio Pinola en las próximas horas. Hasta entonces, abundarán las especulaciones. Aunque es cierto que, a medida que transcurren los días, aumenta la sensación de que el defensor está más cerca de solicitar su salida que de continuar su carrera en la institución de Arroyito.

El que también mostró su preocupación por la situación fue Paolo Montero. Ayer, el DT Canalla aseguró que charló con Pinola sobre el tema “hace unos 20 días” y que espera que defina esta situación “lo antes posible”. Para Montero, no hay dudas, “Pinola es el mejor zaguero del fútbol argentino”

—¿Te preocupa que Pinola pueda irse?

—Sí, ¿cómo no me va a preocupar?

—¿Hablaste con él?

—Hace 20 días le consulté, y me dijo que iba a hablar con los dirigentes después de que terminara el campeonato. Obvio que preocupa la situación por el prestigio. Pienso que él es el mejor zaguero del fútbol argentino. Por eso, es natural y normal que lo vengan a buscar, en especial con las carencias que hay en el fútbol a nivel mundial de zagueros. Es normal que lo vengan a buscar. Lo digo como chiste, pero es una realidad: antiguamente el zaguero valía un millón de dólares y el delantero 20 millones. Pero hoy hay zagueros que valen 50 millones de euros, eso es por las carencias que hay en la posición. Los chicos no quieren jugar de defensores.

—En esa charla que mantuviste con Pinola, ¿cómo lo viste? Con ganas de…

—Creo que con ganas de quedarse. Él tiene que decidir, es una persona grande. No estamos hablando de Lovera o de Rivas. A ellos vos los aconsejás. Javier estuvo 10 años en Europa, creo que la decisión ya la debe haber tomado. No le consulté nada porque somos conscientes de que todavía estamos en la pelea por clasificar para jugar la próxima Copa Sudamericana. Tenemos que ir a buscar los tres puntos a San Juan y no podemos desviar la atención de eso. Pero, después, Javier hablará con los dirigentes.

—Si no se da la clasificación, le puede pesar a Pinola a la hora de decidir…

—Preguntale a él, no te puedo decir. Tenemos que clasificar porque si vas a buscar jugadores de nivel, miran si estás en una Copa o no. Somos conscientes de eso. No sé cómo pensará él (por Pinola). Creo que es inteligente, no creo que esté especulando, más por el cariño que le demuestra la gente.

—¿Y no tenés la confianza para aconsejarlo?

—No, yo en ese sentido, que cada uno tome la decisión. Yo actué, el 25 de diciembre estaba sentado con Vignatti y le dije que iba a rescindir. No me parecía justo sentarme a charlar con Central o Independiente especulando con si a mí no me elegían volver a Colón. Que él actúe como quiera.

Lo que viene

Ante las bajas confirmadas de algunos futbolistas, Montero ya planifica el armado del próximo equipo. En ese sentido, el DT tendrá que armar, prácticamente, una nueva columna vertebral. Y ya tiene un apuntado, Mauricio Martínez cubriría la salida del casildense Damián Musto.

—Se van Musto y Teo Gutiérrez. Si se va Pinola prácticamente se desarma la columna vertebral del equipo. Vas a tener que armar la tuya.

—Sí. Por eso, después del partido, va a ser importante esperar la decisión de Javier. Por Damián, está Mauricio (Martínez), que tiene las chances de crecer, y de agarrar confianza, me gusta mucho. Desde el lunes ya hay que meterse en campaña para ver quién va y quién viene. Yo sé que las negociaciones a veces son un poco lentas. Pero lo que les voy a pedir a los dirigentes es que vengan los jugadores que les vamos a dar en la lista para poder empezar con ellos la próxima pretemporada.

—¿Vas a ser exigente en el armado del próximo Central?

—Sí, porque para nosotros los rioplatenses, la columna vertebral es sagrada. Vamos a esperar todavía porque los jugadores como Javier tienen que tomar la decisión. No es un detalle menor. Si se llega a ir Javier, tendrías que salir a buscar un zaguero importante, y hoy los zagueros importantes valen caros.

Salazar está en la mira

Víctor Salazar es firme candidato a emigrar de Central. En las últimas horas, el que se mostró interesado en el pase del lateral fue San Lorenzo, que habría realizado una propuesta concreta por la compra del jugador. Pero el Ciclón no es el único que tiene apuntado al tucumano. Otro que se anotó en la discusión fue Racing. Por ahora, en Arroyito están dispuestos a escuchar, y a evaluar los ofrecimientos. Pero hay un pacto de palabra entre Salazar y los directivos Canallas para dejarlo partir ante una oferta conveniente para ambas partes.

Salazar, el más tentado

Hace un año, Salazar protagonizó una de las novelas de mayor voltaje del último mercado de pases de invierno. El marcador de punta estuvo a punto de ser incorporado por River, que intentó “sacarlo” de Central por la cláusula de rescisión. Lugo de algunas controversias, extensión contractual de por medio, Salazar se mantuvo en el plantel Canalla. Pero, además, hubo promesa de parte de la dirigencia de no poner trabas en la salida del Tucu ante una oferta importante que llegara en el futuro cercano.

Y las propuestas están llegando. Y más allá de que los auriazules anunciaron que no son partidarios de vender jugadores en el mercado local, parece que en esta ocasión mirarían hacia otro lado, y lo aceptarían. Lógico, siempre y cuando la propuesta económica lo justifique. Para eso, habrá que tener en cuenta que la cláusula de rescisión del actual contrato del jugador ronda los dos millones y medio de dólares.

El primero en ofertar por Salazar habría sido San Lorenzo, que busca reforzarse para afrontar en los próximos días los octavos de final de la Libertadores. ¿El monto? Un millón y medio de dólares por el 50 por ciento de los derechos económicos, más la cesión a préstamo de un jugador (Ezequiel Chimi Ávila).

Más tarde, el que se interesó por la cotización de Salazar fue Racing, que en los próximos días jugará la segunda ronda de la Sudamericana, quien también prometió formalizar una propuesta por el pase del marcador de punta de 24 años.