Montero pone un once alternativo para recibir al Decano por la Superliga

Paolo Montero decidió preservar algunos titulares para recibir a Atlético Tucumán, por la octava fecha de la Superliga. La intención del DT es utilizar un equipo alternativo para el juego de mañana ante los tucumanos. Así, el técnico dejó a la vista que la prioridad está puesta en el cotejo del viernes que viene, cuando Central se mida nuevamente ante el Decano en Formosa y por una de las semifinales de Copa Argentina.

Entre los que no tendrán acción en el cotejo por el torneo local, se destacan los casos de: el arquero Diego Rodríguez; los laterales Paulo Ferrari y Alfonso Parot; los volantes Washington Camacho, Mauricio Martínez y Federico Carrizo; y los delanteros Germán Herrera y Marco Ruben. Todos ellos, tendrían un lugar casi asegurado para el duelo copero. Y al grupo habría que agregar a la dupla de centrales que jugaría mañana: José Leguizamón y Marcelo Ortiz. Y también a un volante más.

En cuanto al partido de mañana ante los tucumanos, que comenzará a las 18.05 y será arbitrado por Andrés Merlos, Montero probó ayer un once. El equipo que protagonizó un breve ensayo de fútbol en la lluviosa y ventosa mañana de Arroyo Seco formó con: Jeremías Ledesma; Santiago Romero, Leguizamón, Ortiz y Elías Gómez; Gustavo Colman, Maximiliano González y Leonardo Gil; Leonel Rivas, Fernando Zampedri y Diego Becker.

Según explicó el técnico auriazul, el dibujo táctico a utilizar frente al decano sería un 4-3-3. Y, además, tendría una duda en la alineación para el cotejo de mañana: si mantiene a Becker como extremo, o si le da una chance desde el arranque a Maximiliano Lovera.

Este equipo hizo fútbol ante otro integrado por: Ruso Rodríguez; Ferrari, Renzo Alfani, Fernando Tobio y Parot; Camacho, Martínez, Joaquín Pereyra y Lovera; Pablo Becker y Agustín Coscia.

Mientras que hubo algunos futbolistas que cumplieron sólo con tareas físicas. Tales los casos de Carrizo, José Luis Fernández y Ruben. Herrera, por su parte, trabajó en kinesiología, rehabilitando una molestia muscular, y es el único descartado para integrar el banco de cara al cotejo de mañana ante los tucumanos.

Los auriazules volverán a entrenar esta tarde, nuevamente en Arroyo Seco. Allí habrá repaso de jugadas con pelota detenida. Luego, el cuerpo técnico dará a conocer la nómina de jugadores que quedarán concentrados en el hotel del predio esta misma noche.

Dos que no preserva

Los únicos dos que no serán preservados son los marcadores centrales: José Leguizamón y Marcelo Ortiz. “La idea es darles rodaje pensando en el partido del viernes que viene”, dijo Montero. Y la decisión, de alguna manera, sorprendió. Es que Fernando Tobio, suspendido para jugar la semana que viene, parecía número puesto. Y como la idea de Montero era la de “preservar” a los posibles titulares para el duelo copero, llamó la atención que no utilice a Tobio en el equipo que jugará mañana. Además de aclarar la situación de Tobio, el DT fue consultado sobre el presente de Fernández, que recibió el alta médica tras recuperarse de una lesión ligamentaria. “Para este partido no, pero estamos viendo si puede jugar en reserva”, confesó Montero. Y también admitió que evalúan llevarlo “como el jugador 19 al partido de la Copa Argentina.

El Decano con alternativo

En definitiva, el equipo para jugar mañana en Arroyito sería con: Alejandro Sánchez; Nicolás Romat, Yonathan Cabral (está suspendido para jugar por la Copa), Rafael García y Cristian Villagra; Eduardo Melo, Gonzalo Freitas, Gervasio Núñez y Hernán Hechalar; Mauricio Alfonso e Ismael Blanco.

Venta de entradas

Mañana será el único día de venta de entradas para el partido de la Superliga ante Atlético Tucumán. El expendio, que se desarrollará a partir de las 10 y hasta el comienzo del compromiso, será en las boleterías del estadio ubicadas en Génova y Avellaneda, junto a la puerta de acceso número 5. Los valores de las entradas para los socios son los siguientes: Río, 400 pesos; Cordiviola, 500; y Preferencial, 750. En cuanto a los no socios, las plateas cuestan: Río, 600 pesos; Cordiviola, 750; Preferencial 1000. Para el ingreso al estadio, los socios tener abonada la cuota de octubre y llevar el carnet.