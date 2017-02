Montero: “No tenemos excusas porque tuvimos tiempo”

El ciclo de Paolo Montero como DT en Central arrancó el 5 de enero pasado. Y está cerca de cumplir los dos meses sin competencias oficiales. En este sentido, se entiende la ansiedad del uruguayo por el reinicio del torneo.

—¿Cómo estás? ¿Cómo llegan al arranque?

—Yo estoy de novela, si yo no tengo que jugar (se ríe). El grupo creo que llega bien, acá no tenemos excusas porque tuvimos mucho tiempo de preparación. Se trabajó bien, estamos contentos, se pudieron recuperar la mayoría de los jugadores. Y ahora, a la espera de que se sume Federico (Carrizo) para ya tener todo el plantel completo. Y obvio, tras la postergación, con la ansiedad lógica de que todo empiece cuanto antes.

—De afuera da la sensación de que ya tenés varios nombres fijos en el equipo para el reinicio del torneo. ¿Era a lo que apuntabas o te hubiera gustado tener más dudas?

—Para mí en el fútbol hay titulares y suplentes. Pero los suplentes me van a ayudar a mí a ser mucho mejor. La base en este equipo siempre estuvo, siempre fue la misma base. Nosotros buscamos mantenerla porque los jugadores están entrenando muy bien y están manteniendo el mismo nivel. Por eso no se cambió mucho. Acá saben que lo importante es el día a día, nosotros nos vamos a fijar en el rendimiento del día a día y de los partidos. El objetivo es que a Central le vaya bien, no que a uno le vaya bien individualmente, al equipo. Si todos suman, el equipo va a andar bien porque jugadores de categoría tiene.

—Más allá de la demora en el inicio, les vino bien la pretemporada para recuperar a Pinola y a Ruben.

—Sí, nos sirvió para eso, y para seguir trabajando para llegar, si Dios quiere, de la mejor manera a la semana que viene y no tener excusas porque hemos tenido mucho tiempo para trabajar. Ojalá que se arranque bien porque los jugadores han trabajado muy bien y todos sabemos que en ésto mandan los resultados.

Paolo le devolvió las flores a Teo

Hace algunos días, Teo Gutiérrez había elogiado a Paolo Montero como entrenador. El DT aprovechó para devolver gentilezas cuando le consultaron cómo estaba el colombiano.

—¿Cómo lo ves a Teo?

—Lo veo muy bien, muy contento. Él ya sabe que es importante, se lo hemos dicho, por eso quisimos que se quedara.

—Dijo que se sentía “feliz”.

—Lo veo contento y eso me pone contento a mí. Porque acá cada jugador tiene objetivos: él tiene el objetivo de las Eliminatorias, otro de renovar el contrato, más la rivalidad que se genera en cada práctica, y eso nos ayuda a que todos estén al máximo.

—¿Lo pensás de enganche?

—Por características, se complementa muy bien con Marco (Ruben), y de repente termina muy bien como primera punta. Pero también él se maneja jugando más retrasado. En ese sentido, nosotros no le damos un funcionamiento. Lo dejamos libre, pero sí le damos una orden de qué manera defender. Aparte, la verdad, es que yo nunca jugué de 9. Pero le puedo decir como ex zaguero qué movimientos me podían complicar a mí.