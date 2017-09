Montero no se guarda nada

Parece que Paolo Montero pondrá ante Banfield lo mejor que tenga a disposición. En ese contexto, el único de los que estuvo desde el arranque frente a Temperley el lunes pasado, que se perdería el partido del domingo en el Gigante, sería Marco Ruben, quien padece una distensión muscular en zona intercostal. De confirmarse esta presunción, que tiene que ver con lo que sucedió en el ensayo de fútbol de ayer, Montero no preservaría a nadie pensando en el duelo copero del miércoles ante Boca. Y sólo habría una variante, el ingreso de Germán Herrera por Ruben para acompañar en ataque a Fernando Zampedri.

En la práctica de fútbol que dirigió ayer por la mañana en Arroyo Seco, a puerta cerrada, Montero probó el equipo que planea utilizar este domingo frente a Banfield. Y todas las especulaciones respecto de que el DT podía “guardar” futbolistas pensando en el partido de Copa Argentina del miércoles, cayeron en saco roto.

El uruguayo puso en cancha casi a los mismos que fueron titulares en el empate con Temperley. Salvo por la ausencia de Ruben, que todavía no está descartado para jugar ante el Taladro, la formación fue idéntica a la del lunes pasado, tanto en lo nominal como desde el dibujo táctico: 4-3-1-2.

En este escenario, los que saltarían al Gigante para medirse con Banfield este domingo desde las 16.05 serían: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Mauricio Martínez y Alfonso Parot; Gustavo Colman, Santiago Romero y Leonardo Gil; Federico Carrizo; Herrera y Zampedri.

En cuanto a la disposición del mediocampo, el técnico mantendría el rombo empleado ante el Gasolero: con Romero como volante central; Colman y Gil cumpliendo el rol de internos; y Carrizo la función de enganche. Y otra variante que ensayó el entrenador enla práctica de ayer fue la inclusión de Fernando Tobio por Colman, pasando Mauricio Martínez a jugar en el mediocampo.

En cuanto a Ruben, al no estar ciento por ciento en lo físico, sería el único preservado por el entrenador auriazul para recibir al Taladro.

Teniendo en cuenta la decisión que tomó Montero, ahora pasará a ser un factor importante el proceso de recuperación física de los jugadores auriazules para el choque ante Boca por la Copa. Es que los xeneizes contarán con un día más de descanso que los de Arroyito, ya que jugarán mañana ante Vélez su partido por la cuarta fecha de la Superliga.

La preparación auriazul para recibir a Banfield continuará hoy, nuevamente por la mañana y en Arroyo Seco.

Las entradas para la Copa

Desde el lunes se pondrán a la venta las entradas para el partido que se jugará el próximo miércoles en Mendoza entre Central y Boca por Copa Argentina. Además, aunque con exclusividad para los socios, desde hoy se podrán adquirir los vouchers que incluyen: pasaje en micro ida y vuelta a Mendoza, entrada general, comida y bebida.

Las entradas se venderán los días lunes 25 y martes 26, en el horario de 12 a 19 en las boleterías del Gigante de Arroyito. Y el miércoles 27, el mismo día que se jugará el partido, estará a disposición el remanente de populares y plateas en la boletería Sur del Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

En cuanto a los valores de las localidades, las populares cuestan 300 pesos; las plateas descubiertas, 500; y las plateas cubiertas, 700.

Respecto de los vouchers, los socios podrán adquirirlos hoy y el lunes en las sub sedes Cruce Alberdi y Pichincha, de 12 a 18. El viaje con la entrada incluida tiene un valor total de 1.900 pesos. Los boletos en micro tienen un costo de 1.600 pesos, que se puede abonar en efectivo o con tarjeta. Mientras que la general vale 300 pesos, y sólo puede adquirirse en efectivo.

La necesidad de ganar

“Obviamente que nos gustaría tener más puntos, es lo que quisiéramos; ahora viene un partido lindo de local, importante, difícil, y sería bueno sumar de a tres para avanzar en la tabla, estar más arriba y seguir mejorando”. Paulo Ferrari entiende que el arranque de central en la Superliga dista del ideal. Y no duda en admitirlo y, a la vez, marcar la necesidad de ganar el primer partido del torneo cuanto antes.

—Hay cierto fastidio en el hincha por el arranque del equipo. ¿Entienden la impaciencia de la gente?

—Sabemos que acá la exigencia es importante, y hay que sumar de a tres cuanto antes. Trabajamos para eso. Esperemos en este partido mantener lo hecho en el primer tiempo con Temperley, un equipo que presione que ataque y cree situaciones. Y tratar de mantenerlo todo el partido.

—¿Cuánto se juegan en estos dos partidos con Banfield y ante Boca por la Copa?

—Lo más importante es ganar el domingo. Obviamente que con Boca es pasás o te quedás afuera, es determinante en ese sentido. Pero lo más importante es ganar el domingo ante Banfield.

—¿Les falta confianza?

—Los triunfos te dan confianza. Eso es obvio. De cuatro partidos que jugamos este semestre, ganamos uno y empatamos tres. Queremos volver a ganar. No perder también es bueno, aunque no es lo que queremos. Tenemos que mantener eso, no perder y que ningún equipo nos supere.