Montero: “Me molesta que se hable de los zagueros y se los señale como únicos responsables”

Paolo se enojó. El técnico de Rosario Central sorprendió a propios y extraños ayer, en la conferencia de prensa que se dio en el country de Arroyo Seco tras el entrenamiento matinal del plantel. ¿Qué pasó? Montero reaccionó con cierto disgusto ante una pregunta referida a “las soluciones que aportaría la llegada del paraguayo José Leguizamón” para reforzar una defensa que “ha sufrido en el último tiempo”. Al responder la consulta, que no contaba con ninguna segunda intención, el DT uruguayo mostró una cara que, al menos hasta ahora, era desconocida. Primero, dejó en claro que le “molesta” que se señale a los defensores del equipo “como los únicos responsables”. Pero, además, advirtió que va armar el equipo más allá de lo que diga “la gente o los periodistas”, y que lo hará “le guste a quién le guste”.

“Son 25 jugadores en el plantel, si quieren agarrársela con uno solo, dedíquense al tenis; no es justo que se la agarren con los zagueros, o con el 9 si no hace goles, cuando a lo mejor es porque no le llegan bien las pelotas, o el técnico se equivoca con el planteo”, explicó Montero sobre el tema que lo alteró en la conferencia.

Tanta fue la molestia del DT, que hasta reconoció que hablar de esa cuestión no le hacía bien y, a la vez, le generaba “una sensación muy negativa”.

De todas maneras, más allá de la defensa que ensayó para los marcadores centrales, el propio Montero es el que viene dejando de lado a los jugadores de la última línea cuestionados por los hinchas y la prensa. Marco Torsiglieri (se va a Racing), sólo jugó un tiempo del primer amistoso ante Patronato. Mientras que Esteban Burgos y Dylan Gissi sólo participaron en el ensayo de los suplentes ante los paranaenses.

Más tarde, analizando el rendimiento del equipo en los primeros dos amistosos, Montero se mostró más a gusto con la consulta, y respondió mucho más tranquilo.

“Hace quince días que empezamos, no es justificación, pero todavía tenemos que seguir mejorando”, apuntó. Y agregó que “los primeros días fueron de trabajo físico y ahora es la etapa fútbol, ya sabemos que debemos mejorar tanto futbolística como tácticamente”.

Luego, Montero consideró que, en lo físico el plantel está “7 puntos”, y que en lo futbolístico “hay que mejorar, porque estamos un punto debajo de lo que pretendo”. Y además puso particular acento en cuidar “el aspecto psicológico del plantel, en no escuchar nada de eso de que se perdieron dos finales, porque los rivales también juegan”. Y cerró la idea con un ejemplo personal: “Yo perdí tres finales de Champions y aquí estoy”.