Montero le aseguró a los directivos que puede revertir el mal momento

No hay dudas de que Paolo Montero está, nuevamente, en la antesala de comenzar una semana que terminará con un partido crucial. Esta vez el entrenador no lo declaró, pero el resultado del compromiso del próximo sábado ante Argentinos Juniors podría marcar a fuego el ciclo del uruguayo.

Es que para el cuerpo técnico, si bien no es un dato menor, el hecho de haber eliminado a Boca en la Copa Argentina no tapa la mala campaña que viene llevando adelante Central en la Superliga. Y es por este motivo que asoma como una posibilidad cierta que si el Canalla no logra la primera victoria del campeonato, el DT podría pegar el portazo.

Montero habló con los directivos tras la última derrota y se puso a disposición de lo que ellos decidiesen en cuanto a su futuro. Los dirigentes, lejos de ponerle un plazo de tiempo, le mostraron su confianza y creen que puede revertir este mal arranque. Claro está que previamente lo consultaron sobre si él cree que el equipo puede salir de dónde está y la respuesta del técnico fue un “sí” rotundo.

La importante semana comenzará este domingo. Ahí el cuerpo técnico ratificará su idea para sumar de a tres por primera vez en el torneo ante el Bicho. Vale recordar que deberá hacer variantes obligadas por las expulsiones que sufrieron en San Juan Fernando Tobio y Alfonso Parot. Además, aguardarán la evolución del capitán Marco Ruben para saber si podrá o no estar a disposición.

En cuanto a los reemplazantes de los suspendidos, Elías Gómez ocupará el lugar del lateral chileno. En tanto que por el ex Boca, Montero incluyó en la práctica del viernes a Marcelo Ortiz, ya que prefirió no modificar el mediocampo conformado por Santiago Romero, Mauricio Martínez, Leonardo Gil y Gustavo Colman.

En cuanto a Ruben, más allá de que el entrenador se mostró confiado en que llegará al trascendental partido, recién a partir de este domingo comenzará a sumarse al trabajo con el resto de sus compañeros. Y si bien hay optimismo con que pueda estar el sábado, habrá que aguardar como evoluciona a medida que vaya avanzando la semana.

¿Y si no juega? Germán Herrera volvería a acompañar a Fernando Zampedri; más allá de que en el entrenamiento del viernes el que jugó con el Toro fue Federico Carrizo. Pero el Pachi fue titular en la práctica de fútbol porque el Chaqueño padece una fatiga muscular en el aductor derecho.

El sábado no hubo entrenamiento como estaba estipulado; ya que el técnico decidió darle dos días de descanso al plantel. Montero tiene una idea y la empezará a ratificar a partir del domingo.