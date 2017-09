Montero, del dicho al hecho hay un largo trecho

Las declaraciones que hizo Paolo Montero post partido con Temperley dejaron mucha tela para cortar. Es que el entrenador de Rosario Central siempre se mostró sin casete y no tiene peros en analizar el presente. Pero eso fue hasta el lunes. Esta vez el técnico utilizó frases que no coinciden con lo que se vio en el campo de juego.

Más allá de que muchas veces los protagonistas hablan con la prensa tras los partidos casi por obligación, llamó la atención que el entrenador canalla no reconociera algunas cuestiones que sucedieron en el estadio Pedro Beranger.

El Hincha analizó los dichos de Montero tras el empate frente a Temperley:

“Un empate justo”

Sin dudas esta declaración fue la que más reflejó lo acontecido en el juego. No hay dudas que fue un tiempo para cada equipo. Central dominó las acciones en el primero y hasta pudo marcar algún gol más. Y Temperley lo hizo en el segundo donde no sólo llegó al empate, sino que hasta pudo lastimar más al Canalla. El empate fue justo y allí Montero tuvo razón.

“Contento con la intención de querer ser protagonista”

No hay dudas que Central lleva la ambición de protagonismo en su ADN. Quedó plasmado con la llegada de Eduardo Coudet y el actual cuerpo técnico lo entendió a la perfección para continuar con esa misma idea. Pero en el complemento ante Temperley, ese protagonismo estuvo ausente. Central fue inferior en varios pasajes y no pudo extender lo bueno que hizo en el primer capítulo. Por eso estos dichos del entrenador no parecen adecuarse a lo que verdaderamente se vio en el campo de juego.

“Pese a que nos convirtieron, tuvimos buena reacción”

Cuesta entender esta frase del entrenador. Es que en ningún momento Central se lo llevó por delante al rival luego del empate. Y desde las variantes tampoco se vio esa reacción. Es más, el DT cambió puesto por puesto: Germán Herrera ingresó por Marco Ruben, quien salió por una molestia, y Maximiliano González entró a jugar por Romero. Montero tampoco hizo el tercer cambio, algo que también es discutible; ya que el mensaje no fue coincidente con el protagonismo que siempre pregona el entrenador.

“Cambiamos de sistema en dos días y salió bastante bien”

En el primer tiempo Central generó varias situaciones y eso, en parte, se le puede atribuir al cambio de sistema. Pero en líneas generales la conformación del rombo en la mitad de la cancha fue errónea. Federico Carrizo como enlace no tuvo un buen partido, y el gol llegó tras un pase de Gustavo Colman, en posición de diez, a Fernando Zampedri. Si bien es cierto que hubo poco tiempo para entrenar el nuevo esquema, también llamó la atención que en la práctica del sábado, considerando que el viernes se produjo la baja de Camacho, el cuerpo técnico no diagramó ningún ensayo táctico.

“Me voy bastante contento”

Esta frase es, tal vez, la que más hace ruido. Una de las características principales del entrenador a la hora de declarar es la franqueza que denotan sus palabras. Y si realmente Montero se fue contento del Pedro Beranger, preocupa.

“Se vio una mejora a nivel ofensivo”

Por lo visto en el primer tiempo no hay dudas de que acá el DT tiene razón, pero no por lo que mostró el equipo en el complemento. En la primera parte Central generó y tanto Zampedri como Ruben tuvieron ocasiones. En el segundo Ruben casi no las tuvo, hasta que fue reemplazado, y el Toro tuvo que jugar mucho de espaldas al arco.

“Carrizo viene creciendo”

Que Federico Carrizo es un jugador importante en este Central no hay dudas. Pero también es cierto que hoy no está pasando un buen momento. Pachi no viene jugando bien desde que arrancó el segundo semestre y ante Temperley, en la posición de enganche, no rindió.

“No haber ganado ahora obliga a sumar tres puntos en casa”

Difícil no coincidir con el uruguayo en esta frase. No hay dudas de que el Canalla está obligado a ganarle a Banfield. Y esa obligación es porque aún no pudo sumar de a tres en lo que va de la Superliga, porque juega en condición de local donde debe hacerse fuerte y porque de una vez debe hacer pesar en cancha la inversión que se hizo en el mercado de pases. Además, y si bien falta una enormidad para que termine el torneo, los líderes ya le sacaron seis unidades sobre nueve disputadas y si la intención sigue siendo ser protagonista, tiene que impedir que esa distancia de siga extendiendo.