Montero: “De mi futuro pregúntenle a los dirigentes”

Entre el sábado y el domingo de la próxima semana, Central jugará algo más que tres partidos. Es que el arranque auriazul en la Superliga está por debajo de la expectativa. Por ese motivo, existe una obligación tácita para el Canalla de vencer el domingo a Banfield. A lo que se agrega el cruce definitorio del miércoles, por los octavos de final de la Copa Argentina ante Boca.

En este escenario, Paolo Montero decidió no “guardar” nada. Es que, interiormente, el técnico centralista sabe que en el fútbol mandan los resultados. Y si el Canalla no endereza rápidamente el rumbo en el torneo local, y se despide de la Copa en esta instancia, el futuro laboral de Montero puede empezar a complicarse.

—¿Ya piensan en el partido del miércoles con Boca?

—A veces sí, es natural. No te voy a mentir, en las 24 horas, un poco pensás. Pero somos conscientes de que antes tenemos que sacar un resultado positivo con Banfield, más jugando en casa y tras tres empates. Somos re conscientes en ese sentido.

—¿Qué sentís que se juegan esta semana?

—Se define la Copa Argentina, para nosotros es una final. Lo bueno es que agarramos a Boca en un buen momento, y si llegás a ganar no hay excusas. Siempre pensé que hay que jugar contra el mejor y que no le falte ninguno, sino es una papa. ¿O a vos te gusta jugar contra un equipo al que le faltan los mejores?

—Si el rival no tiene a sus mejores jugadores, debería ser un partido más accesible…

—Yo no lo pienso así. Yo quiero jugar contra Boca y que no le falte ninguno, y si te gano no tenés excusas. Yo no busco culpables cuando las cosas no salen, soy muy autocrítico. La culpa es mía, soy el que organizo, acá la culpa siempre es del entrenador. Y más con un grupo tan bueno como este que son autocríticos y comprometidos. El responsable soy yo. Después de lo que te jugás en estos partidos, se lo tenés que preguntar a los dirigentes.

—¿A vos no te cambia nada?

—A mí no me cambia nada. Es fútbol. Yo mastico el vidrio, pero no lo trago, lo escupo. Si lo tragara, soy un estúpido. Yo entendí la pregunta. Pero le tenés preguntar a los dirigentes. Yo estoy re contento acá, es normal que el fútbol sea resultados. Tampoco vengo del golf, que si pierdo no me echa nadie. Es natural. Nosotros vamos convencidos que son dos rivales difíciles tanto Banfield en el campeonato, como Boca en la Copa.

—Boca llega muy bien.

—Por nivel de jugadores, por plantel, Boca es favorito. Nosotros tenemos lo nuestro y debemos aferrarnos a lo nuestro, y vamos a ver. Boca tiene un equipazo, pero nosotros tenemos lo nuestro. Somos conscientes de que para jugar con Banfield o Boca no te da 99 o 100 por ciento, tenemos que dar ese plus.

—¿Cómo analizás que Boca tenga un día más para preparar el partido?

—No me cambia. Jugar miércoles y domingo es lo mejor que hay para el futbolista. Qué mejor preparación que jugar domingo y miércoles, y con Boca entre semana un partido definitorio. ¿Qué excusa querés meter? Entrenás, comés, descansás en un hotel cinco estrellas, y las canchas están divinas.

—¿Ruben llega bien para el partido con Boca?

—Lo importante es que llegue. Todos sabemos el prestigio de Marco y lo importante que es. Lo más importante es que llegue, después veremos si al ciento por ciento, o no.

Herrera va por Ruben

Paolo Montero no confirmó el equipo para jugar el domingo ante Banfield. Aunque sí aseguró que habrá al menos un cambio respecto de los que fueron titulares el lunes pasado ante Temperley. ¿La variante? Germán Herrera ocupará el lugar del lesionado Marco Ruben. En cuanto a la duda que planteó el DT pasa por la posibilidad de que debute Fernando Tobio, algo que parece difícil que suceda. De todos modos, si esto ocurre, Mauricio Martínez dejaría la defensa para pasar al mediocampo. Y, además, un volante perdería el lugar entre los once: Santiago Romero o Gustavo Colman.

“No sabemos el equipo todavía, se puede hacer algún cambio más y recién lo vamos a decidir mañana (por el sábado)”, contó Montero al ser consultado sobre el once que tenía en mente para recibir el domingo desde las 16.05 a Banfield.

Pero el probable sería con Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Martínez y Alfonso Parot; Colman, Romero y Leonardo Gil; Federico Carrizo; Herrera y Fernando Zampedri.

Más tarde, el técnico uruguayo habló de la necesidad auriazul de sumar de a tres. “Estamos obligados a ganar este partido, venimos de tres empates en el arranque del torneo”, dijo. Y de inmediato entregó su diagnóstico de la situación: “Lo que nos está pasando, desde mi punto de vista, es que tenemos que saber cerrar los partidos; lo más difícil lo hacemos que es abrir los partidos, pero muchas veces no lo sabemos cerrar y tenemos que trabajar eso”.

Luego, Montero analizó a Banfield, el rival de turno. “Lo veo como un equipo con mucho oficio, sabe lo que quiere, a lo que juega; los partidos de Banfield nunca son por goleadas, 1-0, 2-1 y te los sabe cerrar”, señaló el entrenador Canalla. Y continuó: “Pienso que Banfield hoy tiene más equipo que el semestre pasado, especialmente a nivel ofensivo, son mucho más eficaces, tienen variantes, con Cvitanich tienen mucha referencia, con Mouche mucha velocidad y mano a mano, y Dátolo es el que maneja el equipo y sumaron experiencia”.

Rapallini en la Copa

Fernando Rapallini será designado el lunes para impartir justicia en el partido de Rosario Central ante Boca del próximo miércoles por Copa Argentina.

Rapallini, que es afiliado al gremio de las tres A tiene 39 años y es oriundo de la ciudad de La Plata, dirigió al Canalla en 15 oportunidades con un saldo de 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Y la última vez que arbitró a los auriazules fue el 28 de mayo pasado, por la fecha 26 del último torneo, en el empate sin goles frente a River en el Monumental.

Ya existe un antecedente de Rapallini arbitrando un duelo entre Central y Boca. Fue en Arroyito, el 2 de abril de 2014, por la onceava fecha del torneo Final de ese año, cuando el Canalla derrotó al xeneize por 2 a 1 con goles de Franco Niell y Alejandro Donatti.